Die USA treten nach der Amtsübernahme durch den neuen Präsidenten Biden dem WHO-Programm zur globalen Verteilung von Corona-Impfstoffen wieder bei.

Das erklärte der Berater und Virologe Fauci als Vertreter einer US-Delegation bei der Weltgesundheitsorganisation. Biden hatte kurz nach seiner Vereidigung die Rückkehr seines Landes zur WHO als Ganzes verfügt. Auch in anderen Bereichen leitete der neue Präsident bereits eine Abkehr von zentralen politischen Projekten seines Vorgängers Trump ein. So schließen sich die USA unter anderem wieder dem Pariser Klimaschutzabkommen an. Beim Thema Einwanderung hob er ein Einreiseverbot aus muslimisch geprägten Staaten auf und stoppte den Bau der Grenzmauer zu Mexiko. Außerdem stoppte eine umstrittene Gas-Pipeline nach Kanada und beendete die weitere Erschließung von Öl- und Gasvorkommen in einem Naturschutzgebiet in Alaska.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.