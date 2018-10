In Bayern kommt heute erstmals nach der Wahl vom Sonntag die Landtagsfraktion der CSU zusammen. Sie hat wegen des schlechten Abschneidens der Partei noch 85 Abgeordnete, das sind 16 weniger als bisher. Von Parteichef Seehofer sind erstmals nach dem Wahlausgang selbstkritische Töne zu hören.

Einige Punkte stehen bereits vor Beginn der Fraktionssitzung in München fest: Fraktionschef soll der CSU-Politiker Kreuzer bleiben. Bereits gestern hatte der Parteivorstand Ministerpräsident Söder einstimmig wieder für das Amt des Regierungschefs nominiert. Morgen sollen dann erste Sondierungsgespräche mit anderen Parteien stattfinden. Söder hat Gespräche mit den Freien Wählern als naheliegend bezeichnet; die CSU ist künftig auf einen Koalitionspartner angewiesen.



Parteichef Seehofer hat im Zusammenhang mit den Verlusten der CSU bei der Landtagswahl in Bayern eine Mitschuld eingeräumt. Der Bundesinnenminister sagte dem ZDF, der Stil im Streit um die Asylpolitik sei sein größter Fehler im vergangenen halben Jahr gewesen. Seehofer betonte aber, inhaltlich bleibe er bei seiner Position. Wie schon zuvor äußerte der CSU-Chef sich nicht zu seiner eigenen politischen Zukunft. Seehofer sagte lediglich, jeder sei ersetzlich, er allemal.



Einer der Kritiker Seehofers ist Bundestags-Vizepräsident Oppermann: Er gibt der CSU die Schuld für das schlechte Abschneiden der Christsozialen und der SPD bei der Landtagswahl in Bayern. In der "Augsburger Allgemeinen" sprach der SPD-Politiker von einem miserablen Erscheinungsbild der großen Koalition. Dafür machte Oppermann CSU-Chef Seehofer verantwortlich. Dieser habe in der Flüchtlingsfrage extrem polarisiert und damit alle anderen Themen verdrängt.



Der thüringische CDU-Vorsitzende Mohring rät nach der Landtagswahl in Bayern von personellen Konsequenzen ab. Alle sollten sich jetzt auf ihre Arbeit konzentrieren, schließlich werde in zwei Wochen in Hessen gewählt, sagte Mohring im Deutschlandfunk. In Bayern habe es sich um eine Wahl mit Denkzettel gehandelt. Ursache sei der ewig lange Streit innerhalb der Unionsparteien gewesen. Die Bürger hätten das zurecht abgestraft. Sie erwarteten, dass die Politiker ihre Arbeit machten.



Der frühere SPD-Vorsitzende Gabriel riet ebenfalls dazu, den Denkzettel zu akzeptieren und die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Das heiße vor allem erst einmal, besser zu regieren. Es gebe schließlich genug zu tun, sagte Gabriel der „Bild“-Zeitung. Er warnte seine Partei davor, die Große Koalition aufzukündigen. Eine neue Regierungskrise auszulösen, weil man die Brocken hinschmeiße, mache Deutschland nicht stabiler, so Gabriel.