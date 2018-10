Nach den deutlichen Verlusten der CSU bei der Landtagswahl in Bayern haben mehrere CDU-Politiker davor gewarnt, in der Bundesregierung einfach zur Tagesordnung überzugehen. Es gebe nichts schönzureden, sagte der Generalsekretär des Wirtschaftsrats der CDU, Steiger. Die Bürger erwarteten ein Signal, dass man ihre große Unzufriedenheit erkannt habe.

Sein Parteikollege Bäumler betonte, es müsse Konsequenzen für die große Koalition in Berlin geben. Er sprach sich für eine Regierungsumbildung aus. Die SPD-Vorsitzende Nahles betonte, die Zukunft der Großen Koalition werde erst in den nächsten Monaten entschieden. Der Stil der Zusammenarbeit müsse sich ändern. Sie wolle zum jetzigen Zeitpunkt aber keine Bedingungen für einen Verbleib in der Koalition stellen und auch nicht den Rücktritt von CSU-Chef Seehofer fordern.



In der Frage nach der Zukunft der Großen Koalition gehe es nicht allein um das Ergebnis einer Landtagswahl, so Nahles. Sie halte es nicht für angesagt, jetzt rote Linien zu definieren. Die Vorsitzende rief ihre Partei angesichts der bevorstehenden Wahl in Hessen dazu auf, zusammenzuhalten. Die SPD hatte gestern in Bayern mit 9,7 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl überhaupt erzielt.



Die bayerische SPD-Spitzenkandidatin Kohnen sagte, man sei bei vielen Bürgern auf eine unglaublich große Skepsis gestoßen. Dafür machte sie auch die Arbeit der Großen Koalition in Berlin verantwortlich.



CSU-Chef Seehofer betonte, seine Partei werde ihre Arbeitsweise in der Bundesregierung nicht verändern. Er wolle als Parteivorsitzender weiter eine Doppelspitze mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder bilden. Nach Angaben aus CSU-Kreisen sprach sich die Partei-Führung einhellig für eine erneute Amtszeit Söders aus.



Grünen-Chef Habeck rechnet trotz der deutlichen Verluste von CSU und SPD bei der bayerischen Landtagswahl nicht mit gravierenden Änderungen in der großen Koalition im Bund. Union und SPD befürchteten, dass bei Veränderungen alles auseinanderbreche. Der FDP-Vorsitzende Lindner erklärte, die große Koalition stehe vor zittrigen Wochen bis zur Hessen-Wahl. Danach müsse etwas passieren. AfD-Chef Meuthen sprach von einem Niedergang der Volksparteien. Es finde "eine Art Zeitenwende" statt, sagte er mit Blick auf die Gewinne der AfD.



Der Chef der Freien Wähler, Aiwanger, warnte die CSU davor, die Freien Wähler bei möglichen Koalitionsgesprächen in Bayern zu übervorteilen. Seine Partei strebe drei große oder fünf kleine Ministerien an. Die Linken, die den Einzug in den Landtag verpasst hatten, erklärten, es gebe keinen Grund für Verbitterung. Man habe beim Ergebnis zugelegt, das ermutige für die Zukunft, sagte Parteichef Riexinger.