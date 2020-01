Nach der Botschaftsstürmung in Bagdad

Als Reaktion auf die Erstürmung der US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad wollen die USA die Zahl ihrer Truppen in der Region verstärken. Verteidigungsminister Esper kündigte die Entsendung von rund 750 zusätzlichen Soldaten an. Wo genau die Truppenangehörigen stationiert werden, teilte er nicht mit.

Präsident Trump machte den Iran für die Übergriffe verantwortlich. Das iranische Außenministerium wies dies umgehend zurück. Tausende, teils uniformierte Anhänger einer pro-iranischen Miliz hatten gestern das Botschaftsgelände gestürmt. Sie riefen "Tod Amerika", forderten den Abzug der US-Truppen aus dem Irak, warfen Steine und verbrannten US-Flaggen.



Hintergrund der Eskalation sind US-Luftangriffe auf die Hisbollah-Brigaden, bei denen am Sonntag 25 Kämpfer und Kommandeure getötet worden waren. Dabei handelte es sich um einen Vergeltungsschlag für einen Raketenangriff auf eine irakische Militärbasis, bei dem unter anderem ein US-Amerikaner ums Leben kam.