Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner plädiert dafür, sich die Möglichkeit für ein Linksbündnis im Bund offenzuhalten.

Eine Koalition mit Grünen und Linken sei die strategische Alternative diesseits der Union, sagte Stegner der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Im "Handelsblatt" nannte er Bedingungen: Die Grünen müssten sich entscheiden, ob sie Jamaika-Koalitionen oder soziale Bündnisse vorzögen. Die Linke müsse sich - so Stegner - von "linksnationalen Positionen" trennen.



Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer bezeichnete die bevorstehenden Verhandlungen über eine rot-grün-rote Koalition in Bremen als Warnsignal für die Bundesebene. Der "Bild am Sonntag" sagte sie, im Zweifel würden sich die Grünen nicht für bürgerliche Politik, sondern für links entscheiden. In Klimaschutzfragen brauche man die Grünen nicht, betonte Kramp-Karrenbauer.