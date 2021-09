Dem vorläufigen Endergebnis der Bundestagswahl zufolge sind mindestens fünf verschiedene Koalitions-Varianten möglich. Die derzeitige Regierungskoalition aus CDU und SPD, die als Große Koalition galt, hätte demnach wieder eine Mehrheit im Bundestag. Allerdings möchte die SPD lieber nicht mehr mit der CDU koalieren. Vielmehr beanspruchen die Kanzlerkandidaten beider Parteien die Führung der nächsten Bundesregierung für sich. Das können sie auch ohne Weiteres - eine gesetzliche Regelung für die Regierungsbildung gibt es in Deutschland nicht.

Koalitionsrechner - wer könnte laut Hochrechnung mit wem koalieren?

Andere Zweier-Bündnisse außer der "Großen Koalition" wie Schwarz-Gelb, Rot-Grün oder auch Schwarz-Grün sind nicht möglich. Voraussichtlich werden also mindestens drei Parteien eine Koalition bilden. Für ein Mitte-Links-Bündnis aus SPD, Grünen und Linkspartei reicht es dem vorläufigen Endergnis zufolge nicht. Als realistischste Optionen erscheinen derzeit eine Ampel- oder Jamaika-Koalition. FDP-Chef Christian Lindner hat mit Blick auf eine mögliche neue Regierungskonstellation Vorab-Klärungen seiner Partei mit den Grünen angeregt. Rechnerisch möglich sind aber auch noch eine Kenia-Koalition und eine Deutschland-Koalition.

Eine Zusammenarbeit mit der AfD lehnen die anderen im Bundestag vertretenen Parteien ab. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hatte sich zudem gegen eine Koalition mit der Linkspartei ausgesprochen.

Ampel-Koalition: SPD, Grüne, FDP

Eine Ampel-Koalition ist rechnerisch möglich. Sie gilt als eine Option, die SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz anstreben würde, wenn es für Rot-Grün nicht reicht. Das ist nun wohl der Fall.

Die Grünen wie auch die FDP haben allerdings auch die Option auf eine Jamaika-Koalition mit der Union. Der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, verwies am Wahlabend gegenüber dem Deutschlandfunk auf seine Erfahrung aus Schleswig-Holstein, wo er schon einmal vor der exakt gleichen Situation gestanden habe, als man sich entscheiden musste zwischen einer Ampel- und einer Jamaika-Koalition. Wenn alle Parteien so dicht beieinanderlägen, insbesondere die beiden stärksten, dann müssten die Qualitäten und die Substanz entscheiden und nicht so sehr die Personen, betonte Habeck. Nach der Landtagswahl 2017 in Schleswig-Holstein hatten sich CDU, FDP und Grüne dort auf die Bildung einer Jamaika-Koalition geeinigt. Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, hatte beim letzten TV-Triell gesagt, sie hätte ungern die Union mit in einer Regierung.

Das Wichtigste zur Bundestagswahl

Bundestagswahl 2021 Alles auf einen Blick – Hochrechnungen, Kandidatinnen, Koalitionen

Kommentar Die Kanzlermacher von FDP und Grünen können vorlegen

FDP-Chef Christian Lindner und seine Partei wollen ebenfalls Königsmacher sein - aber nicht um jeden Preis. Die FDP will vor allem eigene Inhalte in der Wirtschafts- und Finanzpolitik umsetzen. Lindner ging offensiv mit seiner Bewerbung als Finanzminister in den Wahlkampf, wohl auch, um das zu unterstreichen. In der sogenannten Elefantenrunde am Wahlabend sprach Lindner sich für ein Bündnis mit Union und Grünen aus, schloss aber auch eine Koalition mit SPD und Grünen nicht aus.

FDP-Generalsekretär Volker Wissing sah im Deutschlandfunk-Interview am 28.08.2021 noch hohe Hürden für eine Koalition mit SPD und Grünen. Zwischen den Parteien gebe es viele inhaltliche Differenzen, erklärte er. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki sagte am 13.09.2021 im Dlf-Interview, hinsichtlich möglicher Koalitionen würde die FDP einer Einladung des SPD-Kandidaten Olaf Scholz folgen - rote Linien bei den Themen Steuererhöhungen und Schuldenbremse werde man aber nicht überschreiten. Der Ruf der SPD nach Steuererhöhungen, mit denen diese die Folgen der Coronakrise schultern will, gilt als eines der größten Hindernisse für ein Bündnis mit den Liberalen.

(picture alliance/dpa | Stefan Sauer)Die Regierungsambitionen der FDP

"Besser nicht regieren, als falsch zu regieren" – nach der Bundestagswahl 2017 ließ FDP-Chef Christian Lindner die Jamaika-Verhandlungen platzen. Die Partei ging in die Opposition. Diesen Herbst soll alles anders werden.

In einem Interview hatte SPD-Kanzlerkandidat Scholz der FDP einen fairen Umgang bei möglichen Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl versprochen. Die Jamaika-Gespräche 2017 auf Bundesebene seien auch daran gescheitert, dass sich Union und Grüne nicht viel Mühe gegeben hätten, ein echtes Dreierbündnis zustande zu bringen, sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Sie hätten letztlich untereinander verhandelt und der FDP nur eine Nebenrolle zugedacht.

Die FDP sei sich damals vorgekommen wie das dritte Rad am Wagen, sagte auch der Politikchef und Leiter des Haupstadtbüro der Wochenzeitung "Die Zeit", Marc Brost, im Deutschlandfunk. Es dürfe diesmal nicht wieder die Situation entstehen, dass zwei Parteien verhandelten und die dritte glaube, sie habe nichts zu sagen. Grüne und FDP hätten sich im Wahlkampf eher voneinander entfernt. Wenn sie jetzt in Sondierungsgesprächen versuchten, sich anzunähern und Gemeinsamkeiten zu ergründen, könnten sie zusammen "eine ungeheure Wucht" entwickeln. Beide Parteien seien indirekt Gewinnerinnen dieser Bundestagswahl, weil sie in beiden realistischen Koalitionsoptionen dabei seien.

(picture alliance/dpa/Revierfoto | Revierfoto)"Die Festigung des wirtschaftlichen Fundaments unserer Gesellschaft muss Priorität sein"

Christian Lindner hat sich im Dlf zurückhaltend zu möglichen Regierungskoalitionen geäußert. Einer Ampel-Koalition erteilte er keine direkte Absage, wies aber auf die inhaltlichen Unterschiede zu Grünen und SPD hin.

Jamaika-Koalition: Union, Grüne, FDP

CDU-Chef und Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet beansprucht die Regierungsbildung für die Union. Er wolle sich um eine "Zukunftskoalition" mit Grünen und FDP bemühen, sagte er in der CDU-Parteizentrale. Darum werde er nun mit aller Kraft kämpfen. Bundeskanzler werde, wer im neuen Bundestag Gegensätze überwinde und eine Mehrheit der gewählten Abgeordneten finde. Auch der CSU-Vorsitzende Markus Söder sagte in Berlin: "Wir glauben fest an die Idee eines Jamaika-Bündnisses."

Auch die FDP hat mit der Jamaika-Koalition nun voraussichtlich eine Regierungsoption, die sie sich auch gewünscht hat. Mit Festlegungen halten sich sich die Freien Demokraten aber noch zurück. Heute sei nicht der Zeitpunkt, über Koalitionen zu sprechen, sagte FDP-Generalsekretär Volker Wissing am Wahlabend. Der Jubel darüber, dass es für ein rot-grün-rotes Bündnis offenbar nicht reicht, ist aber groß bei der FDP. Wäre Rot-Grün-Rot möglich, würde das die Partei unter Druck setzen, was Koalitionsverhandlungen angeht. Ohne Rot-Grün-Rot in Reichweite wird eine Jamaika-Koalition aus Sicht der Freien Demokraten wahrscheinlicher.

FDP-Parteichef Lindner hat immer wieder deutlich gemacht, mit wem er am liebsten regieren würde: "Die Union hat Armin Laschet nominiert, den wir kennen und schätzen aus der erfolgreichen Regierungszusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen." Fotos der Feier zum vierten Geburtstag der schwarz-gelben Koalition in NRW hat die FDP unter der Überschrift "NRW-Koalition als Vorbild für den Bund" auf ihre Webseite gestellt. Anknüpfungspunkte im Bund gäbe es mit der Union vor allem in Steuer- und Wirtschaftsfragen.

FDP-Klimapolitiker Lukas Köhler sieht auch viele Punkte, wo eine Zusammenarbeit mit den Grünen vorstellbar wäre, etwa das "progressive Verständnis eines Rechtsstaats": "Da muss man nochmal über die Frage der Rolle der Polizei sprechen vielleicht, aber es gibt ja sehr viele vernünftige Grüne, die gerade bei Fragen wie LGBTIQ-Rechten mit uns auf einer Linie sind und auch Anträge einbringen."

Auch bei den Grünen gibt es einige Befürworter. Das Bündnis würde Brücken schlagen zwischen gesellschaftlichen Lagern, heißt es. Allerdings gibt es Differenzen in der Haushalts- und Finanzpolitik. Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock schloss beim dritten TV-Triell eine Jamaika-Koalition nicht explizit aus. Sie sagte aber auch, sie hätte ungern die Union mit in einer Regierung.

Der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, verwies am Wahlabend gegenüber dem Deutschlandfunk auf seine Erfahrung aus Schleswig-Holstein, wo er schon einmal vor der exakt gleichen Situation gestanden habe, als man sich entscheiden musste zwischen einer Ampel- und einer Jamaika-Koalition. Wenn alle Parteien so dicht beieinanderlägen, insbesondere die beiden stärksten, dann müssten die Qualitäten und die Substanz entscheiden und nicht so sehr die Personen, betonte Habeck. Nach der Landtagswahl 2017 in Schleswig-Holstein hatten sich CDU, FDP und Grüne dort auf die Bildung einer Jamaika-Koalition geeinigt.

Mehr zum Thema Bundestagswahlprogramme

Deutschland-Koalition: Union, SPD, FDP

FDP-Generalsekretär Volker Wissing brach bislang angesichts einer möglichen Deutschland-Koalition im Bund nicht unbedingt in Begeisterungsstürme aus: "Es ist jedenfalls eine Option. Und diese Optionen sind wertvoll." Auch deshalb, weil mit einer Deutschland-Koalition sowohl FDP als auch Union eine Koalitionsoption ohne die Grünen präsentieren können. Das Bündnis gilt als unwahrscheinlich, da die SPD nicht weiter mit der CDU koalieren möchte.

Die erste Deutschland-Koalition überhaupt formiert sich gerade in Sachsen-Anhalt, als Nachfolgerin der Kenia-Koalition. Erfahrungen mit diesem Modell gibt es also noch nicht.

Das Wichtigste zur Bundestagswahl im Überblick (Deutschlandradio / imago images / Alexander Limbach)

Kenia-Koalition: Union, SPD, Grüne

Eine Kenia-Koalition aus Union, SPD und Grünen hätte eine komfortable Mehrheit im Bundestag. Im Bund gab es ein solches Bündnis bisher noch nicht - dort reichte es bisher immer für Zweier-Koalitionen. Doch sowohl die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, als auch Armin Laschet (CDU) haben diese Wahl als eine Richtungsentscheidung bezeichnet. Eine Fortführung der bisherigen Konstellation aus CDU und SPD ergänzt um die Grünen erscheint da nur schwer vorstellbar.

(Bundeswahlleiter/Datawrapper)Wer sind die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten?

Bei dieser Bundestagswahl bewerben sich 3.360 Personen auf ein Direktmandat. Alter, Frauenanteil, Geburtsort – was verraten die Zahlen über die Kandidierenden?

Die deutschlandweit erste Kenia-Koalition (CDU, SPD, Grüne) regierte ab 2016 in Sachsen-Anhalt. Nach der Landtagswahl im Juni 2021 wird dort nun eine sogenannte Deutschland-Koalition aus CDU, SPD und FDP gebildet – ebenfalls eine Premiere in der Bundesrepublik. Einer eventuellen Fortführung der Kenia-Koalition hatten die Grünen dort bereits vor der Wahl eine Absage erteilt. Ähnliche Konstellationen gibt es inzwischen aber auch in Sachsen (CDU, Grüne, SPD) und Brandenburg (SPD, CDU, Grüne).

Ein solch verhältnismäßig großes Bündnis wie die Kenia-Koalition hätte den Nachteil, dass die Opposition im Bundestag ungewöhnlich klein ausfiele. Da für einige Kontrollmechanismen der Regierung mindestens ein Viertel der Abgeordneten zustimmen müssen – zum Beispiel für die Einrichtung von Untersuchungsausschüssen –, wäre eine schwache Opposition je nach genauem Wahlausgang in ihrer Handlungsfähigkeit womöglich eingeschränkt.

Rot-Grün-Rot: SPD, Grüne, Linke

Dem vorläufigen Endergnis zufolge bleibt die Linke zwar im Bundestag vertreten, ein Dreierbündnis mit SPD und Grünen hat aber keine Mehrheit. Insbesondere die Linken hatten darauf gehofft.

Schnittmengen zwischen den drei Parteien gibt es vor allem in sozialen Fragen. Linken-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, es müsse unbedingt verhindert werden, dass ein schwarz-rotes Bündnis fortgeführt werde. Und wichtige Ziele auch von SPD und Grünen wie etwa ein höherer Mindestlohn, eine höhere Vermögensbesteuerung und eine Kindergrundsicherung seien auch mit der FDP nicht erreichbar.

(picture alliance/dpa | Danny Gohlke)Bartsch (Die Linke): "Nur mit einer starken Linken wird es ein soziales Korrektiv geben"

Höherer Mindestlohn, Vermögenssteuer, Kindergrundsicherung: Viele auch von SPD und Grünen formulierten Ziele seien nur mit einem progressiven Bündnis durchzusetzen, sagte Linken-Politiker Dietmar Bartsch im Dlf.

Ob ein Bündnis von SPD, Grünen und Linken zustande gekommen wäre, wäre allerdings auch bei einer rechnerischen Mehrheit fraglich gewesen. Die Außen- und Sicherheitspolitik gilt nach wie vor als Bruchlinie. Die Linke hatte etwa der Evakuierungsmission in Afghanistan nicht zugestimmt. Das habe ihn "echt sehr betrübt", sagte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz beim ersten TV-Triell.

Scholz lehnte eine Koalition mit der Linkspartei beim TV-Triell auf RTL zwar nicht ausdrücklich ab. "Immer wenn es um den linken Flügel geht, dann herrscht da ziemliches Stillschweigen", urteilte Meinungsforscher Klaus-Peter Schöppner nach dem Triell im Dlf. "Dieses Thema wird bewusst ausgeklammert." Ein Grund könnte auch gewesen sein, dass Scholz bei schwierigen Koalitionsverhandlungen die Preise mit dieser Option hätte hochtreiben können.

Scholz forderte für eine von ihm geführte Regierung von allen Koalitionspartnern aber ein klares Bekenntnis

zur NATO und zur EU

zum soliden Umgang mit Finanzen und

zu einer Wirtschaft, die wachsen muss.

Das müsse in jedem Koalitionsvertrag stehen und gerade zum Bekenntnis zur NATO müsse es auch "aus tiefstem Herzen gemeint sein". Die Linke lehnt die NATO sowie Auslandseinsätze der Bundeswehr allerdings grundsätzlich ab.

Im Deutschlandfunk verweigerte der verteidigungspolitischer Sprecher und stellvertretender Parteichef der Linken, Tobias Pflüger, das von SPD und Grünen geforderte Bekenntnis. Es müsse viel mehr über Inhalte gesprochen werden, etwa über ein Ende der Auslandseinsätze, über Abrüstung und über eine Kürzung der Militärausgaben. Pflüger forderte, dass das Zwei-Prozent-Ziel der NATO nicht mehr die "Leitschnur" sein solle. Trotzdem hält die Linke eine Koalition mit SPD und Grünen nach der Bundestagswahl weiterhin für denkbar. "Eine Basis ist vorhanden", sagte Pflüger (14.09.).

Die Spitzenkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, stellte zwei Wochen vor der Wahl die Regierungsfähigkeit der Linken aufgrund der Außenpolitik der Linken offen infrage: "Ich will eine Bundesregierung, die im Herzen pro-europäisch schlägt und Verantwortung in der Welt übernimmt. Wenn einzelne Parteien das nicht wollen, dann widerspricht das dem Auftrag des Grundgesetzes", sagte sie gegenüber der "SZ" (14.09.). Gespräche zwischen demokratischen Partei auszuschließen, halte sie zwar für falsch, "aber wenn man außenpolitische Handlungsfähigkeit einer Regierung nicht sicherstellen kann, gibt es keine Regierungsgrundlage".

Horst Kahrs von der Linken-nahen Rosa-Luxemburg-Stiftung sieht zudem in der fehlenden Verankerung der Linken in bevölkerungsstarken Bundesländern eine zentrale Schwäche – gerade wenn es um Rot-Rot-Grün im Bund gehe: "Das ist kein stabilisierender Faktor für eine Bundesregierung, wenn daran eine Partei beteiligt ist, die es nicht in diese Landesparlamente schafft." Die Linke ist in Thüringen, Bremen und Berlin an der Landesregierung beteiligt, in Thüringen stellt sie auch den Ministerpräsidenten.

(picture alliance/dpa | Paul Zinken)Die Linke vor der Bundestagswahl

In den vergangenen vier Jahren ist die Linke vor allem durch parteiinterne Streitereien aufgefallen. Die Umfragen prognostizieren für die kommende Wahl Verluste. Nach der Wahl könnte sich die Frage stellen, ob die Linke mitregieren will und darf.

Quellen: Ann-Kathrin Büüsker, Stephan Detjen, Frank Capellan, Klaus Remme, Nina Voigt