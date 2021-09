Am kommenden Wochenende sollen die ersten Sondierungsgespräche über eine mögliche Regierungskoalition beginnen.

Die Unionsspitze plant offenbar für Sonntagabend ein Treffen mit der FDP. Wie mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Unionskreise melden, verständigten sich die Parteichefs von CDU und CSU, Laschet und Söder, sowie der FDP-Vorsitzende Lindner auf diesen Termin. Gespräche mit den Grünen will die Union dann zu Beginn der kommenden Woche führen. Generalsekretär Ziemiak benannte den Dienstag als ersten Termin.



Auch die SPD sondiert am Wochenende mit den Grünen und den Freien Demokraten. Zuvor gibt es ein weiteres Treffen zwischen FDP und Grünen. Deren Spitzen hatten sich bereits am Dienstag erstmals zu sogenannten "Vorsondierungen" getroffen. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt machte deutlich, dass sie derzeit kaum Chancen für ein Jamaika-Bündnis sehe. Sie halte die Union nicht für sondierungsfähig, geschweige denn für regierungsfähig, sagt sie den Funke-Medien.

Spahn sieht realistische Chancen für Jamaika

Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und Bundesgesundheitsminister Spahn dagegen hält eine Koalition mit Grünen und FDP für durchaus realistisch. Dabei müsse die Union jedoch mehr sein als das Bindegewebe zwischen den beiden Parteien, sagte er im Deutschlandfunk. Eine derartige Jamaika-Koalition hätte die Chance, seit Jahren bestehende gesellschaftliche Konflikte wie denjenigen über die Migration aufzulösen und den Mittelstand zu stärken.



Spahn forderte eine personelle und strukturelle Erneuerung der Partei. Die Frage nach seinen eigenen Ambitionen ließ er offen. Für ihn hätten die Gespräche zur Regierungsbildung nun erste Priorität. Alle weiteren Fragen würden sich dann nach Abschluss der Sondierungen stellen.

Jüngere Generation soll Verantwortung übernehmen

Laschet, der nicht nur Bundesvorsitzender ist, sondern auch den NRW-Landesverband der CDU leitet, war von dessen Vorstand am Montag beauftragt worden, seine Nachfolge im Amt des Ministerpräsidenten zu regeln. Das solle am Wochenende geschehen, hieß es aus der NRW-CDU. In der kommenden Woche solle es ein Ergebnis geben.



Auf Nachfrage stärkte Spahn weder Laschet den Rücken, noch dementierte er eigene Ambitionen auf das Amt. Eine jüngere Generation müsse jetzt verstärkt Verantwortung übernehmen, forderte Spahn und nannte die Ministerpräsidenten Hans (Saarland), Günther (Schleswig-Holstein) und Kretschmer (Sachsen).

Schmerzen am Wahlabend

Der Bundesgesundheitsminister kritisierte Fehler im Wahlkampf der Union und die mangelnde Geschlossenheit der Schwesterparteien. Es habe fast körperlich weh getan, am Wahlabend den Balken der CDU zu sehen, sagte Spahn. Auch die gemeinsame Fraktionssitzung mit den scheidenden und den neuen Mitgliedern habe gezeigt, "wie viele kluge Köpfe wir verloren haben". Ziel müsse es sein, dass die Fraktion nach der nächsten Bundestagswahl 2025 wieder um 100 Sitze anwachse.



