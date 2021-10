Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Krüger, hat die Menschen in Ostdeutschland gegen Kritik an ihrer Demokratiefähigkeit in Schutz genommen.

Vor dem Hintergrund der in den neuen Bundesländern teils sehr guten AfD-Ergebnisse bei der Bundestagswahl sagte Krüger dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, die These, dass es den Ostdeutschen an Demokratieerfahrung fehle, halte er für veraltet. "Wenn man sich die Wählerschaft und ihre Ausfallschritte Richtung AfD anguckt, dann wird man jedenfalls feststellen, dass das keine ostdeutsche Spezialität ist und einem durchaus auch in anderen Landstrichen begegnet, wie zum Beispiel in Bayern", betonte Krüger. "Dem Staat misstraut man, den Personen vertraut man." Er halte es daher für abwegig, den Ostdeutschen ein Demokratiedefizit zu unterstellen. Die Leute wählten sehr bewusst und könnten auch die Erst- von der Zweistimme unterscheiden: "Das kann man nicht von allen Westdeutschen sagen", fügte Krüger hinzu.



