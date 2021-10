Innerhalb der CDU dringen immer mehr Parteipolitiker darauf, wichtige Entscheidungen auf eine breitere Basis zu stellen. Sachsen-Anhalts Landesvorsitzender Schulze sagte, es könne für eine Volkspartei nicht der richtige Weg sein, nachts in einer relativ kleinen Gruppe zu entscheiden, wer Kanzlerkandidat der Unionsparteien für den Bundestagswahlkampf werde.

Vielmehr hätte eine breitere Basis für mehr Vertrauen gesorgt. Es müssten andere Wege zur Entscheidungsfindung gefunden werden. Auch Unions-Fraktionsvize Linnemann und Hamburgs CDU-Chef Ploß forderten mehr Mitgliederbeteiligung bei wichtigen Personalien. Der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Wüst rief seine Partei dazu auf, mehr eigenes Profil zu entwickeln. Man müsse sich wieder zutrauen, dem Zeitgeist nicht nur hinterherzulaufen, sondern ihn auch zu prägen.



Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Spahn forderte bei einer Neuaufstellung eine größere Rolle für seine Generation. Außerdem regte er in der "Welt am Sonntag" an, künftig auf einem gemeinsamen Parteitag von CDU und CSU über Kanzlerkandidatur und Wahlprogramm zu entscheiden.



