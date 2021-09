Die Parteispitze spricht erst einmal mit der FDP. Da wendet sich mit Fraktionschefin Göring-Eckardt eine gewichtige Stimme innerhalb der Grünen gegen ein Jamaika-Bündnis mit CDU und CSU.

Sie sehe im Moment nicht, dass man die Union für sondierungsfähig halten könne, geschweige denn für regierungsfähig, sagt Katrin Göring-Eckardt den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zwar solle man unter den demokratischen Parteien keine Option ausschließen. Aber beim Blick auf den Zustand der Christdemokraten sehe sie aktuell nicht, wie eine Koalition mit CDU und CSU gehen solle, erklärte Göring-Eckardt.



Grüne und FDP hatten die Gespräche zur Regierungsbildung mit einem Vierer-Treffen eingeleitet. Für Freitag ist ein weiteres Treffen in größerer Runde geplant. FDP-Generalsekretär Wissing sagte im ZDF, der für Samstag angekündigte Gesprächstermin zwischen Union und FDP über eine Regierungsbildung stehe noch nicht fest. Am Sonntag werde man mit der SPD sprechen.



