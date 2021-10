Die Jugendorganisationen der Parteien positionieren sich nach und nach zu möglichen Koalitionen auf Bundesebene.

Die Grüne Jugend will bei ihrem Bundeskongress am kommenden Samstag in Erfurt gegen einen Jamaika-Zusammenschluss der Partei mit CDU/CSU und FDP stimmen. In einem Dringlichkeitsantrag des Bundesvorstands heißt es, es gebe nicht einen Grund für Jamaika - aber viele Gründe dagegen. Mit Blick auf die Union heißt es weiter, dem Wahlverlierer zur Kanzlerschaft zu verhelfen, sei keine Option. Eine neue Regierung müsse für echten Wechsel stehen, forderte der Vorstand der Nachwuchsorganisation der Grünen. Ähnlich hatten sich gestern die Delegierten beim Kleinen Parteitag der Mutterorganisation geäußert.



Die Junge Union verlangt ihrerseits nach der Wahlniederlage bei der Bundestagswahl eine grundlegende Neuaufstellung der CDU. Der Vorsitzende der Nachwuchsorganisation, Kuban, forderte in der "Welt am Sonntag", eine grundsätzlich neue Ausrichtung, inhaltlich wie personell. In den vergangenen 16 Jahren habe eine relativ ähnliche Generation von Politikern das Handeln der Partei bestimmt. Nun sei Zeit für junge Köpfe, so der 34-jährige Kuban.



