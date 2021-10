Eine Woche nach der Bundestagswahl werben ab heute auch SPD und Union um mögliche Partner für eine künftige Bundesregierung. Zunächst treffen sich Unterhändler der SPD in Berlin mit der FDP, anschließend mit den Grünen. Der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten, Scholz, strebt eine Ampel-Koalition mit den beiden Parteien an. Am Abend setzen sich Vertreter von CDU und CSU erstmals mit der FDP zusammen, um über ein Jamaika-Bündnis zusammen mit den Grünen zu beraten.

Sowohl Grüne als auch FDP waren zuvor bereits zwei Mal zu vertraulichen Runden zusammengekommen und hatten sich am Freitag zuversichtlich gezeigt, zu einer Einigung zu kommen. Die Grünen gaben sich gestern bei einem kleinen Parteitag in Berlin zuversichtlich, einer künftigen Koalition anzugehören. Parteivorsitzende Baerbock unterstrich, die Grünen seien nicht auf eine Koalition unter Führung der SPD oder der Union festgelegt. Nun sollen die Mitglieder über eine mögliche Koalition und die personelle Aufstellung abstimmen. Der Vorsitzende der FDP, Lindner, dringt auf rasche Fortschritte bei den Gesprächen über eine neue Koalition. Die Freien Demokraten wollten eine zügige Regierungsbildung bis Mitte Dezember, sagte Lindner der „Bild am Sonntag“. Mit Blick auf die Gespräche mit der Union erklärte der FDP-Chef, CDU und CSU müssten klären, ob sie wirklich eine Regierung führen wollten. CDU-Generalsekretär Ziemiak sagte dazu, die Union gehe mit großem Verantwortungsbewusstsein in die Unterredungen mit FDP und Grünen.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.