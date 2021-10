Eine Woche nach der Bundestagswahl treffen sich heute Vertreter mehrer Parteien, um über eine mögliche Regierungsbildung zu beraten.

Am Nachmittag kommen SPD und FDP zusammen. Am Abend sprechen die Sozialdemokraten mit den Grünen. Eine Ampelkoalition der drei Parteien ist eine Möglichkeit für eine Regierung im Bund, eine andere ist eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP.



Dazu gibt es ebenfalls am Abend ein Treffen der FDP mit der Union. Der Vorsitzende der FDP, Lindner, forderte CDU und CSU auf, sich intensiver um die Jamaika-Option zu bemühen. Er sagte der Bild am Sonntag, die Union warte offenbar ab, ob eine Ampelkoalition zustande komme oder nicht. Sie müsse klären, ob sie wirklich eine Regierung führen wolle.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.