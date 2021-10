Der FDP-Vorsitzende Lindner dringt auf rasche Fortschritte bei den Gesprächen über eine neue Koalition.

Die Freien Demokraten wollten eine zügige Regierungsbildung bis Mitte Dezember, sagte Lindner der Zeitung "Bild am Sonntag". "Die Welt wartet nicht auf uns", fügte Lindner hinzu. Mit Blick auf die Gespräche mit der Union erklärte der FDP-Chef, CDU und CSU müssten klären, ob sie wirklich eine Regierung führen wollten. CDU-Generalsekretär Ziemiak sagte dazu, die Union gehe mit großem Verantwortungsbewusstsein in die Unterredungen mit FDP und Grünen.



In unterschiedlicher Konstellation loten die Parteien heute erneut die Möglichkeiten für eine gemeinsame Regierungsbildung aus. Am Nachmittag kommen zunächst Politikerinnen und Politiker von SPD und Liberalen zusammen. Am Abend folgen Gespräche von SPD und Grünen sowie von CDU/CSU und FDP.

