SPD, Grüne und FDP wollen heute ihre Pläne für neue Rahmenbedingungen der Corona-Maßnahmen präsentieren.

Man werde dem Parlament einen Gesetzentwurf zur angemessenen und entschlossenen Bekämpfung von Corona vorlegen, kündigte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Wiese in der Zeitung "Die Welt" an. Der gemeinsame Entwurf der potenziellen künftigen Regierungspartner soll der Zeitung zufolge noch in dieser Woche im Bundestag beraten werden und rechtzeitig vor dem geplanten Auslaufen der epidemischen Notlage am 25. November in Kraft treten.



Bislang stellte die epidemische Notlage die Rechtsgrundlage der Corona-Maßnahmen dar. Das neue Gesetz soll die Basis für das Fortbestehen von Corona-Restriktionen schaffen. Die Ampel-Parteien wollen - ebenso wie Gesundheitsminister Spahn - erreichen, dass die derzeitigen Maßnahmen wie etwa Maskenpflicht und Abstandsgebote, aber auch die sogenannten 2G- und 3-G-Regelungen, noch bis ins kommende Jahr beibehalten werden können.

