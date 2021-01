Führende Politiker in Europa haben mit großer Sorge auf die Vorgänge in Washington reagiert.

Der EU-Außenbeauftragte Borrell sprach in Brüssel von einem beispiellosen Angriff auf die US-Demokratie, ihre Institutionen und den Rechtsstaat. EU-Ratschef Michel nannte die Vorgänge schockierend. Bundesaußenminister Maas erklärte, Trump und seine Unterstützer sollten endlich die Entscheidung der amerikanischen Wählerinnen und Wähler akzeptieren und aufhören, "die Demokratie mit Füßen zu treten". Der britische Premierminister Johnson rief zu einer geordneten Machtübergabe in Washington auf. Frankreichs Präsident Macron schrieb auf Twitter, er habe Vertrauen in die Stärke der Demokratie in den Vereinigten Staaten.

