Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat Ermittlungen gegen den Landrat des Kreises Ahrweiler, Pföhler, eingeleitet.

Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung. Auch gegen ein Mitglied des Krisenstabs ist nach Behördenangaben ein Verfahren eingeleitet worden. Es handele sich jeweils um einen Anfangsverdacht. In der Mitteilung der Staatsanwaltschaft heißt es, es gebe Anhaltspunkte dafür, dass ab 20.30 Uhr Gefahrenwarnungen und möglicherweise auch Evakuierungen geboten gewesen wären. Erst kurz nach 23 Uhr wurden jedoch die Anwohner aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Die Zahl der Menschen, die bei den Überschwemmungen vor mehr als drei Wochen im Ahrtal ums Leben kamen, ist auf 142 gestiegen. 766 wurden laut Landesregierung verletzt, 16 Menschen würden noch vermisst.



Auch die Staatsanwaltschaft Köln hat ein Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe eingeleitet. Es richtet sich gegen Unbekannt und bezieht sich auf den schweren Erdrutsch in Erftstadt-Blessem. Konkret gehe es um den Verdacht der Baugefährdung im Zusammenhang mit der Blessemer Kiesgrube, teilte die Behörde mit. In der Nacht zum 16. Juli war der Boden nahe einer Kiesgrube nach Starkregen abgesackt und hatte mehrere Häuser mitgerissen. Tote gab es nicht.

