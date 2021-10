Die Umweltminister der Bundesländer treffen sich zu einer Sonderkonferenz, um über den Hochwasserschutz in Deutschland zu beraten.

Bei der Video-Konferenz geht es vorrangig um bessere Schutzmaßnahmen, aber auch darum, wie die Folgen der Flutkatastrophe vom Juli überwunden werden können. Die Umweltschutzorganisation WWF Deutschland fordert die Bundesländer zu einem ökologischen Hochwasserschutz mit natürlichem Wasserrückhalt in der Landschaft auf. Es gehe darum, mit den anstehenden Investitionen in den Hochwasserschutz zugleich den Nutzen für Klima, Gewässer und Artenvielfalt zu fördern, so ein WWF-Sprecher.



Die nordrhein-westfälische Umweltministerin Heinen-Esser verlangt bessere Prognose-Systeme für die Flüsse. Vorhersagen müssten klarer und genauer werden. Dadurch könnten Leben gerettet werden, sagte Heinen-Esser der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Neben Rheinland-Pfalz war Nordrhein-Westfalen am stärksten von der Flutkatastrophe am 14. Juli betroffen.

