Bundeskanzlerin Merkel hat erneut ein Hochwassergebiet im Westen Deutschlands besucht. Gemeinsam mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet machte sie sich in Bad Münstereifel ein Bild von der Lage.

Die beiden CDU-Politiker besichtigten unter anderem ein Lager mit Lebensmitteln und Hilfsgütern. Geplant sind auch Gespräche mit Hilfskräften sowie betroffenen Bürgerinnen und Bürgern. Die Unwetterkatastrophe hatte in der Fachwerkstadt im Kreis Euskirchen schwere Schäden verursacht.



Am Wochenende hatte Merkel bereits mit der rheinland-pfälzischen Regierungschefin Dreyer das ebenfalls schwer getroffene Ahrtal besucht. Dort sicherte die Kanzlerin den Geschädigten bundesweite Solidarität zu und kündigte schnelle finanzielle Hilfen an.



Die Zahl der Todesopfer in beiden Bundesländern stieg inzwischen auf 164. Angesichts zahlreicher Vermisster wird nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Opfer gefunden werden könnten.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.