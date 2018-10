Nach den Verlusten von CDU und SPD in Hessen zeigen sich Politiker der Großen Koalition in Berlin selbstkritisch.

CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer sagte, man leiste gute Arbeit, überdecke die Erfolge aber oft durch Streit. SPD-Chefin Nahles nannte in diesem Zusammenhang den Zustand der Regierung "nicht akzeptabel". Sie stellte zugleich ein Ultimatum an das Bündnis und betonte, Union und SPD müssten einen verbindlichen Fahrplan vereinbaren. An dessen Umsetzung bis zur Halbzeitbilanz der Regierung werde sich entscheiden, ob die SPD in der Koalition noch richtig aufgehoben sei.



Politiker der anderen Parteien in Berlin führten das Ergebnis aus Hessen noch expliziter auf die Bundespolitik zurück. AfD-Chef Gauland sagte, die Wähler hätten die Koalition "bewusst abgestraft". Die Linken-Vorsitzende Kipping sprach von einer Denkzettelwahl, FDP-Chef Lindner von einem "Misstrauensvotum". Grünen-Chef Habeck äußerte die Erwartung, das Bündnis werde zusammenbleiben, Zitat: "Weiter mit dem Gewürge".