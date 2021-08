Der von der Hochwasserkatastrophe schwer getroffene Landkreis Ahrweiler fordert den vollständigen Rückzug des dortigen Landrats Pföhler.

Die Kreistagsabgeordneten schlossen sich fraktionsübergreifend einer Resolution der SPD an, in der der CDU-Politiker zum Rücktritt aufgerufen wird. Die Grünen sammelten Unterschriften, um ein Abwahlverfahren anzustrengen.



Nach Angaben der Kreisverwaltung will Pföhler allerdings im Amt bleiben. Meldungen, er sei zurückgetreten, bewahrheiteten sich nicht. Inzwischen ist Pföhler krankgeschrieben. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen ihn wegen des Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen. Pföhler wird vorgeworfen, zu zögerlich und zu spät gehandelt zu haben. Bei der Sturzflut im Ahrtal waren in der Nacht des 14. Juli 133 Menschen ums Leben gekommen und zahlreiche Häuser zerstört worden.

