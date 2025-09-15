NRW
Nach der Kommunalwahl: Verdi sieht in kaputtgesparten Kommunen den Nährboden für den Wahlerfolg der AfD

Die Gewerkschaft Verdi sieht den Wahlerfolg der AfD bei er Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen auch in einer Unterfinanzierung der Kommunen begründet.

    Müll liegt im Stadtteil Marxloh in Duisburg auf der Straße. Ein Teil der Häuser zählt zu sogenannten Schrottimmobilien, die aus Brandschutzgründen geräumt werden müssen.
    In vielen Kommunen fehlt das Geld. (picture alliance / Roland Weihrauch/dpa)
    Man weise seit Langem darauf hin, dass in kaputtgesparten Kommunen der Nährboden für rechte und populistische Parteien entstehe, sagte die Landesbezirksleiterin Schmidt in Düsseldorf. Nur handlungsfähige Städte könnten die Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt sichern. - Die AfD hatte ihr Ergebnis bei der Wahl verdreifacht. Bei den Stichwahlen in zwei Wochen treten in den Großstädten Gelsenkirchen und Duisburg Oberbürgermeister-Kandidaten der AfD gegen SPD-Politiker an.
