Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben Grüne und CDU ein erstes Sondierungsgespräch über eine mögliche Fortsetzung ihrer Regierungskoalition beendet.

Vertreter beider Fraktionen gingen nach einem rund eineinhalbstündigen Gespräch in Stuttgart ohne offiziellen Kommentar auseinander. Aus Verhandlungskreisen hieß es, vor allem der bisherige Landesinneminister und CDU-Gesprächsführer Strobl habe betont, dass mit ihm eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit im baden-württembergischen Landtag möglich sei. Ministerpräsident Kretschmann nannte das Gespräch mit der CDU im Anschluss gut, führte dies aber nicht weiter aus.



Der bisherige Koalitionspartner der Grünen hatte bei der Landtagswahl am vergangenen Wochenende stark an Wählerzuspruch verloren. Alternativ zu einer Grün-Schwarzen Zusammenarbeit wäre in Baden-Württemberg auch eine sogenannte Ampel-Koalition von Grünen, SPD und FDP denkbar.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.