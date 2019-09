Der Landesvorstand der sächsischen CDU hat sich für die Aufnahme von Sondierungsgesprächen mit SPD und Grünen ausgesprochen. Es gehe jetzt darum, dem Land eine stabile Regierung zu geben, sagte CDU-Landeschef und Ministerpräsident Kretschmer. Nun werden schwierige Gespräche erwartet.

In Riesa hatte sich der CDU-Landesvorstand mit den Kreisvorsitzenden beraten. Die CDU war bei der Landtagswahl vor einer Woche trotz Verlusten mit 32,1 Prozent stärkste Kraft geworden. Auch die sächsischen Grünen sind für Sondierungsgespräche mit CDU und SPD. Das teilten sie nach einer Sitzung des Parteirates in Dresden mit. Der SPD-Landesvorstand hatte bereits zu Wochenbeginn einstimmig grünes Licht für die Aufnahme von Sondierungsgesprächen zur Bildung einer schwarz-grün-roten Koalition gegeben.

Schwierige Gespräche erwartet

Kretschmer wollte ein Bündnis mit den Grünen eigentlich vermeiden. Eine Koalition aus CDU, Grünen und SPD gilt allerdings - auch wegen der Zugewinne der AfD - als einzige mehrheitsfähige Option in Sachsen. Es werden nun schwierige Gespräche erwartet, unter anderem wegen der Differenzen zwischen CDU und Grünen in der Verkehrspolitik oder beim Kohleausstieg. Der sächssiche CDU-Bundestagsabgeordnete Wanderwitz sagte der "Heilbronner Stimme", es dürfe keine "Notkoalition" geben, die sich "im tagespolitischen Klein-Klein verliert".



Der thüringische Ministerpräsident Ramelow (Die Linke) warnte vor Koalitionen zur Abwehr der AfD. Mit Blick auf die Sondierungsgespräche in Sachsen sagte er, solche Zwangsbündnisse führten zu nichts Gutem.

Gespräche zwischen SPD und CDU in Brandenburg stocken

In Brandenburg sind knapp eine Woche nach der Landtagswahl die Sondierungen zwischen SPD und CDU ins Stocken geraten. Grund dafür ist der angekündigte Rücktritt von CDU-Landes- und Fraktionschef Senftleben. Man mache neue Gespräche über eine mögliche Regierungsbeteiligung von der Entwicklung in der nächsten Woche abhängig, sagte SPD-Generalsekretär Stohn. Senftleben war nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei in den eigenen Reihen zunehmend unter Druck geraten. Die Grünen erklärten, es gäbe keine Gesprächsgrundlage mehr, sollte sich in der CDU der rechtskonservative Flügel durchsetzen.



In Brandenburg konnten sich die Sozialdemokraten trotz Verlusten als stärkste Kraft vor der erstarkten AfD behaupten. Seit Donnerstag lotet die SPD mögliche Bündnisse aus. Für eine regierungsfähige Mehrheit ist eine Dreier-Koalition nötig. SPD und Grüne bewerteten ihr Treffen gestern jeweils positiv.