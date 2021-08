Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan der Druck auf die afghanische Fußball-Nationalmannschaft der Frauen hoch.

Das berichtet die internationale Spielergewerkschaft Fifpro, die in Kontakt mit dem Team steht. Man versuche deshalb, die Frauen auf Listen für die Ausreise zu bekommen, sagte Fifpro-Generalsekretär Baer-Hoffmann im Deutschlandfunk. Viele der Spielerinnen seien öffentliche Figuren geworden, die für Veränderung gestanden hätten. „Somit sind sie zu etwas erwachsen, was mehr war als einfach eine Fußballmannschaft. Und damit hat sich in der jetzigen Situation ihr Risikoprofil deutlich erhöht.“

"Ein Zeichen des Widerstandes"

In den letzten Tagen hat die Fifpro laut Baer-Hoffmann mit diversen Regierungen Kontakt aufgenommen, um zu erklären, warum diese Frauen ein enormes Risiko hätten unter der aktuellen Machtherrschaft. Doch wie sie zum Flughafen gelangen sollten und wer priorisiert werde, sei völlig offen. Das bedeute für die Frauen eine enorme Unsicherheit, "weil sie sich permanent verfolgt fühlen und auch verfolgt sind und dementsprechend auch verstecken und versuchen, ihre Identität geheim zu halten.“



Baer-Hoffman betonte, die Entscheidung, wer letztlich auf Listen komme, hätten letztlich die Regierungen. „Da haben wir bedingt Einfluss drauf." Man lenke aber die Aufmerksamkeit darauf, dass diese Frauen mit dem Beitritt zur Nationalmannschaft ein Zeichen des Widerstandes gesetzt hätten.

