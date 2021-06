In Würzburg findet morgen ein Trauergottesdienst für die Opfer der Messerattacke statt. Die Hintergründe der Tat, bei der drei Frauen starben, sind weiter unklar. Gegen den Angreifer wurde Haftbefehl erlassen.

Zu der ökumenischen Gedenkfeier am Nachmittag im Kiliansdom wird auch Bayerns Ministerpräsident Söder erwartet. Würzburgs Oberbürgermeister Schuchardt hatte erklärt, die fränkische Stadt sei "mitten ins Herz" getroffen worden.



Nach der tödlichen Attacke sind weiter viele Fragen offen. Der bayerische Innenminister Hermann sagte, die Ermittler gingen von einem Einzeltäter aus. Noch sei nicht bekannt, welche Bedeutung die Psyche des Tatverdächtigen habe und ob es ein islamistisches Motiv gegeben habe. Der 24-Jährige aus Somalia soll sich in psychiatrischer Behandlung befunden haben, weil er in den vergangenen Monaten mehrfach gewalttätig und psychisch auffällig geworden war.



Gegen den mutmaßlichen Täter wurde Haftbefehl erlassen. Unterfrankens Polizeipräsident Kallert sagte, der Mann habe die Tatwaffe in der Haushaltswarenabteilung des Kaufhauses an sich genommen und direkt auf eine Verkäuferin eingestochen. Auch die anderen beiden Todesopfer wurden im Kaufhaus attackiert. Danach griff er weitere Menschen in einer Bank und auf der Straße an und verletzte fünf von ihnen schwer.

Seibert: Angriff auf die Menschlichkeit

Regierungssprecher Seibert nannte die Tat einen Angriff auf die Menschlichkeit. Seibert schrieb auf Twitter, die Ermittlungen würden ergeben, was den Täter angetrieben habe. Sicher sei, dass seine entsetzliche Tat sich gegen jede Menschlichkeit und jede Religion richte.



Bundespräsident Steinmeier erklärte, der Täter habe mit äußerster Brutalität gehandelt. Der Bundespräsident betonte, heute trauere man in ganz Deutschland mit den Angehörigen der Opfer. Bundespräsident Steinmeier versicherte, dass der Rechtsstaat den Mann zur Verantwortung ziehen werde.

Trauerbeflaggung in Bayern

Bayerns Ministerpräsident Söder ordnete für den Freistaat Trauerbeflaggung an. Zugleich dankte er den Rettungskräften und den Bürgern, die beherzt eingegriffen und sich dem Angreifer entgegengestellt hätten. Am Tatort legten Passanten Blumen nieder und stellten Kerzen auf.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.