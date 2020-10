Kirgistans umstrittener Präsident Dscheenbekow hat sich dazu bereit erklärt, unter bestimmten Bedingungen zurückzutreten.

Dscheenbekow kündigte auf seiner Internetseite an, sobald ein Termin für Neuwahlen festgelegt sei, sei er bereit, das Amt niederzulegen, um das Chaos in Kirgistan zu beenden. Dscheenbekows Gegnern war es vor wenigen Tagen gelungen, dessen Amtsvorgänger Atambajew aus dem Gefängnis zu befreien. Ministerpräsident Boronow trat bereits vor drei Tagen zurück; er steht dem noch amtierenden Präsidenten Dscheenbekow politisch nahe.



Nach der Parlamentswahl am vergangenen Sonntag war es zu gewaltsamen Protesten in dem zentralasiatischen Land gekommen, weil Betrugsvorwürfe im Raum standen. Die Wahlkommission annullierte daraufhin das Wahlergebnis.

