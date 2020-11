Als Präsident der USA ist Trump abgewählt. Damit würde nach der Amtsübergabe am 20. Januar normalerweise auch seine Immunität enden, also der Schutz vor Strafverfolgung. Doch in amerikanischen Medien wird darüber spekuliert, ob er sich möglicherweise selbst begnadigt. Grund genug hätte Trump.

Die "Washington Post" stellte schon vor der Wahl - in der Erwartung einer Niederlage Trumps - ein "Strafregister für einen früheren Präsidenten" auf. Darin führte die Zeitung als mögliche Anklagepunkte unter anderem Verstöße gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung, Bestechlichkeit und Justizbehinderung an. Letzteres zielt vor allem auf die Russland-Untersuchungen von FBI-Sonderermittler Mueller ab. Mueller fand zwar keine Beweise für Geheimabsprachen des Trump-Lagers mit Vertretern Russlands vor der Wahl 2016. Vom Vorwurf der Justizbehinderung entlastete er Trump aber ausdrücklich nicht. Und er stellte klar, dass ein Präsident keine Immunität habe, nachdem er aus dem Amt ausscheidet.



Auch das Magazin "Politico" sieht eine Vielzahl möglicher Klagen und Ermittlungen auf Trump zukommen.

Trump glaubt, er habe das Recht, sich selbst zu begnadigen

Bereits während der Mueller-Ermittlungen hatte Trump im Juni 2018 auf Twitter geschrieben, er habe, "wie von zahlreichen Rechtsgelehrten festgestellt das absolute Recht, sich selbst zu begnadigen". Sollte er dies in seinen letzten Wochen im Amt tatsächlich versuchen, wäre dies ein Novum in der Geschichte der USA. Zwar wurde auch der frühere Präsident Richard Nixon nach seinem Rücktritt wegen der Watergate-Affäre 1974 begnadigt. Ausgesprochen wurde die Begnadigung aber nicht von Nixon selbst, sondern von seinem Amtsnachfolger, dem vorherigen Vizepräsidenten Gerald Ford.



Über mögliche Erfolgsaussichten Trumps in Sachen Selbstbegnadigung spekulieren US-Medien bereits seit Monaten. Der Jurist Elie Honig betonte in einem Gastkommentar für den Sender CNN, dass eine Selbstbegnadigung vermutlich nicht Bestand haben würde: "Aber es hat für Trump fast keinen Nachteil, es zumindest zu versuchen und zu sehen, ob es klappt. Ein schwacher Schild ist besser als gar kein Schild, zumindest für jemanden, dem Selbstschutz wichtiger ist als Rechtsstaatlichkeit."

Verfassungsrichterin Barrett lehnt Kommentar ab

Die konservative Verfassungsrichterin Amy Coney Barrett wollte der Online-Zeitung "The Hill" keine Prognose für mögliche Erfolgschancen geben.



Doch selbst, wenn Trump mit einer Selbstbegnadigung durchkäme, hätte diese einen Haken: Sie würde nur für Vergehen auf Bundesebene gelten. Keinen Einfluss hätte sie etwa auf das Verfahren bei der Staatsanwaltschaft in Manhattan, bei dem es unter anderem um Trumps Finanzen geht. Im Raum stehen unter anderem Betrug und Steuerhinterziehung.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.