Der innpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Curio, hat jeden Zusammenhang seiner Partei mit dem rechtsterroristischen Anschlag von Hanau zurückgewiesen.

Curio sagte beim politischen Aschermittwoch seiner Partei in Osterhofen in Bayern, die Tat sei nicht das Ergebnis der politischen Diskussion der vergangenen Jahre gewesen. Den Anschlag mit der Politik der AfD in Verbindung zu bringen, komme einer "widerlichen Verleumdung" gleich, so Curio wörtlich. In der vergangenen Woche hatte ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen mit ausländischen Wurzeln im hessischen Hanau erschossen. Der Generalbundesanwalt sprach von einer "zutiefst rassistischen Gesinnung" des mutmaßlichen Täters.



Bei ihren Reden zum Politischen Aschermittwoch bemühten sich Vertreterinnen und Vertreter aller Parteien um Abgrenzung von der AfD. Der frühere Linken-Fraktionschef Gysi sagte, man dürfe der AfD nicht entgegenkommen. FDP-Generalsekretärin Teuteberg nannte ihre Partei den größtmöglichen Gegensatz zur AfD. Grünen-Parteichef Habeck forderte mit Blick auf die Tat in Hanau ein härteres Vorgehen der Behörden gegen Rechtsextremismus.