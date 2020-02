Ursprünglich hatte der bis Dienstag (04.02.20) amtierende Thüringer Ministerprädident Bodo Ramelow (Die Linke) geplant, eine Minderheitsregierung aus Die Linke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen anzuführen. Die drei Parteien kamen nach der Landtagswahl auf nur 42 von 90 Sitzen.

Am Mittwoch (05.02.20) fand im Landtag die Wahl des Ministerpräsidenten statt. Dabei hätte Ramelow im dritten Wahlgang - nach den beiden ersten Wahlgängen, bei denen eine absolute Mehrheit notwendig gewesen wäre - eine einfache Mehrheit der Stimmen gereicht. Die AfD stimmte in den ersten beiden Wahlgängen offenbar für ihren eigenen Kandidaten Christoph Kindvater, gab aber dann dem erst im dritten Wahlgang nominierten FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich geschlossen ihre Stimmen.

Kemmerich wurde mit 45 von 90 Stimmen gewählt - mit einer Stimme mehr als Bodo Ramelow. Und das, obwohl die FDP bei der Landtagswahl mit 5,0 Prozent nur knapp den Einzug ins Parlament geschafft hatte.

Die Verwirrung und Aufregung danach war groß: Nachdem Thomas Kemmerich zunächst die Wahl angenommen hatte und Spitzenpolitiker der FDP dies auch unterstützten, kündigte er am darauffolgenden Tag (Donnerstag, 06.02.20) nach erheblichen politischen Druck seinen Rückzug an. Am Donnerstag war FDP-Chef Christian Lindner nach Thüringen gereist.

Auch die CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer suchte das Gespräch mit der CDU Thüringen. Die Parteichefin drängte dabei auf Neuwahlen, konnte sich aber in Erfurt nicht durchsetzen.

FDP: Diskussion um das weitere Vorgehen

Die FDP-Parteiführung begrüßte zunächst die Wahl ihres Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen, ruderte dann aber zurück - und fordert mittlerweile Neuwahlen. Parteichef Christian Lindner war dabei selbst unter Druck geraten. Er stellte am Freitag (07.02.20) im FDP-Parteivorstand die Vertrauensfrage - und erhielt mit 33 Ja-, einer Nein-Stimme und zwei Enthaltungen dessen Rückendeckung.

(picture alliance/Daniel Bockwoldt/dpa)Von Treuenfels-Frowein: "Schwierig, dass die Parteiführung nicht so sofort reagiert hat"

Thomas Kemmerich hätte die Wahl zum thüringischen Ministerpräsidenten ablehnen müssen, sagte Anna von Treuenfels-Frowein, FDP-Spitzenkandidatin in Hamburg. Sie hätte sich auch eine schnellere Abgrenzung der FDP-Parteiführung gewünscht – Christian Lindner sei aber weiterhin ihr Parteichef.

(Imago/Müller-Stauffenberg)Früherer Bundesinnenminister Baum: "Ein Hauch von Weimar liegt über der Republik"

Thomas Kemmerich habe sich die AfD zum Steigbügelhalter gemacht – er müsse sein Amt als Ministerpräsident Thüringens räumen, forderte der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) im Dlf. Die AfD sei eine nichtdemokratische Partei. Dass sie mitten aus dem Bürgertum Unterstützung erfahre, mache ihm Angst.

(dpa / picture-alliance / Roland Weihrauch)Graf Lambsdorff: "FDP in Thüringen hat sich verführen lassen"

Nach der Wahl von Thomas Kemmerich in Erfurt "wäre es falsch, die FDP insgesamt verhaften zu wollen", sagte Alexander Graf Lambsdorff im Dlf. Die Möglichkeit einer stillschweigenden Koalition mit der AfD lehnen seine Partei und ihr Vorsitzender Christian Lindner jedoch ab.

CDU: Neuwahl oder nicht?

In der CDU gehen die Meinungen über den Umgang mit der Situation in Thüringen weit auseinander. So steht die Forderung von Neuwahlen im Raum, die auch die Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer unterstützt.

Genauso wird aber auch die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten durch den bestehenden Landtag als Option gesehen. Daneben gelten die Einberufung einer Expertenregierung oder die Duldung einer rot-rot-grüne Minderheitsregierung als Optionen.

(picture-Alliance / dpa / Uwe Anspach)Mitsch: "FDP-Ministerpräsident sollte uns lieber sein als einer der Linken"

Der CDU-Politiker Alexander Mitsch hält die Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum thüringischen Ministerpräsident für richtig. Die CDU müsse daran interessiert sein, dass es keinen linken Ministerpräsidenten gebe, sagte Mitsch im Dlf. Er plädierte für eine Expertenregierung statt für Neuwahlen.

(dpa / picture alliance / Uwe Anspach)Vogel: "Gestimmt haben wir für einen Mann der Mitte"

Bernhard Vogel (CDU) sieht keinen Tabubruch in der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Der CDU sei nicht zu verübeln, dass sie den einzigen wählbaren Kandidaten gewählt habe, sagte er im Dlf. Ein Tabubruch wäre es allerdings, wenn es zu einer Zusammenarbeit mit der AfD käme.

(picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)Wadephul: "Wir werden mit dieser AfD niemals zusammenarbeiten"

Nach der Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen fordert CDU-Fraktions-Vizechef Johann Wadephul zügige Entscheidungen – von Rücktritt bis Neuwahlen. Vollkommen klar sei – und da gebe es "null Toleranz der CDU Deutschlands" –, dass die CDU nicht mit der AfD zusammenarbeite, sagte Wadephul im Dlf.

Die Linke: Erneuter Ministerpräsident Bodo Ramelow?

Die Linke zeigte sich schockiert über den Ausgang der Wahl zum Thüringer Ministerpräsidenten. Sowohl bei einer erneuten Abstimmung im Landtag als auch nach einer Neuwahl könnte Bodo Ramelow wieder kandidieren.

(dpa/Michael Reichel)Politische Krise: Thüringer CDU erwägt Duldung von Rot-Rot-Grün

In Thüringen erwägt die CDU, eine Wahl des Linken-Politikers Ramelow zum Ministerpräsidenten zu ermöglichen und eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung zu dulden. Das bestätigte CDU-Landesgeneralsekretär Walk dem MDR. Demnach sollen sich die CDU-Abgeordneten bei einer erneuten Wahl geschlossen oder zu großen Teilen enthalten, womit Ramelow in das Amt zurückkehren könnte.

AfD: Coup oder gescheiterte Strategie?

Die AfD überraschte mit ihren Stimmen für den FDP-Politiker die anderen Parteien. Ihr sei damit ein Coup gelungen, sagte der Politologe Uwe Jun im Deutschlandfunk.

Zumindest der Extremismusforscher Hajo Funke hielt im Deutschlandfunk die Taktik des AfD-Fraktionsvorsitzenden im Thüringer Landtag, Björn Höcke, für vorerst gescheitert. Höcke habe auf Machtbeteiligung gezielt, er habe die AfD zuerst in einzelnen Bundesländern und danach in der Bundespolitik an der Macht beteiligen wollen. Durch die Vorgänge in Thüringen sei ihm diese Möglichkeit aus den Händen geglitten. Das sei eine Niederlage.

(imago / Jacob Schröter)AfD und der Verfassungsschutz: Unter Beobachtung

Seit Mitte Januar ist die AfD ein Prüffall für den Bundesverfassungsschutz. Damit rückt die Partei weiter ins Blickfeld der Sicherheitsbehörden. Eine große Rolle spielt dabei vor allem eine Gruppierung um den Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke.

Hintergrund: Wie die Entwicklung beurteilt wird

Die Meinungen über die Vorgänge sind in den Bewertungen verschiedener Politologen einhellig: Sie seien schädlich für die Demokratie. Es wird auch von einem "Dammbruch" gesprochen. Sie analysieren die unterschiedlichen Aspekte.

(imago/Sven Simon)Politologe von Lucke: "Ein Desaster für Kramp-Karrenbauer"

Die CDU-Parteizentrale um Anegret Kram-Karrenbauer habe das vermeintliche Regionalproblem in Thüringen falsch eingeschätzt, sagte der Politologe Albrecht von Lucke im Dlf. Dieses sei ein grundsätzliches Problem mit der Frage, wie bürgerlich die AfD sei. Eine Neuwahl sei strategisch und aus parlamentarischen Gründen die saubere Lösung.

(picture alliance / dpa / Soeren Stache)Politologe zu Thüringen: "Eine Krise des politischen Personals"

Der Politologe Herfried Münkler rügt die Skrupellosigkeit und handwerkliche Unfähigkeit der Politiker in Thüringen. Das liege auch daran, dass es heute nicht mehr attraktiv sei, als Politiker zu arbeiten, sagte Münkler im Dlf.

(picture alliance)Leggewie: "Die bürgerliche Mitte hat sich blamiert"

Das konservativ-liberale Lager habe sich in Thüringen aufs Glatteis gestellt, sagte der Politologe Claus Leggewie im Dlf. "Es ist ein Angriff von rechts auf die Republik im Gange." Dieser müsse von der bürgerlichen Mitte als solcher auch erkannt und benannt werden.