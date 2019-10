Bundeskanzlerin Merkel ist mit Blick auf die Ergebnisse der Landtagswahl in Thüringen zunehmender Kritik aus der eigenen Partei ausgesetzt. Aus mehreren Richtungen der CDU wird ihr Führungsstil bemängelt. Es fallen Worte wie "Untätigkeit", "verheerende Fehler" und "Argumentations-Enthaltung".

Nach dem ehemaligen Unions-Fraktionschef Merz äußerte sich nun unter anderem auch der Vorsitzende der Werte-Union, Mitsch. Er sagte der Nachrichtenagentur AFP, das "Wahldesaster" in Thüringen habe seine Ursache "in den verheerenden Fehlern der Kanzlerin". Eine Politikwende müsse an diesem Punkt ansetzen. Der frühere hessische Ministerpräsident Koch warf der Bundesregierung und insbesondere Bundeskanzlerin Merkel wörtlich eine "Argumentations-Enthaltung" vor. In einem Gastbeitrag für das Magazin "Cicero" führte Koch aus, dies gelte vor allem in der Klimaschutzdebatte. Deutschland brauche eine Kanzlerin, die durch das Land reise und für ihre Konzepte und ihre Kompromisse werbe. Der CDU-Politiker übte auch allgemein Kritik. Es fehlten Persönlichkeiten, die von einer Vision geprägt und dafür auch bereit seien, den Preis der Opposition zu zahlen.

Linnemann: "CDU droht ähnliches Schicksal wie SPD"

Der Fraktions-Vizevorsitzende der Union, Linnemann, warnte die CDU vor zu viel Beschäftigung mit sich selbst. Er sagte der Funke-Mediengruppe, es bestünde ansonsten die Gefahr, dass die CDU das gleiche Schicksal erleide wie die SPD und sich selbst marginalisiere. "Mit dem Gerede über die Kanzlerkandidatur muss endlich Schluss sein", forderte Linnemann.



Begonnen hatte die Welle der Kritik an Bundeskanzlerin Merkel und dem Führungsstil der Bundesregierung mit Äußerungen von Friedrich Merz gestern Abend im ZDF. Merz hatte Merkel unter anderem "Untätigkeit und mangelnde Führung" vorgeworfen. Er könne sich nicht vorstellen, dass diese Art des Regierens noch zwei weitere Jahre bis zum Ende der Wahlperiode dauere. Das Erscheinungsbild der Bundesregierung nach dem schlechten Abschneiden der CDU in Thüringen bezeichnete Merz wörtlich als "grottenschlecht".

Unterstützung von Seehofer und Spahn

Unterstützung erhält Bundeskanzlerin Merkel von Bundesinnenminister Seehofer. Der CSU-Politiker sagte am Rande der G6-Innenministerkonferenz in München, er teile die Kritik von Merz nicht. Die Union sei fraglich in einer schwierigen Lage, aber er wisse, dass in einer solchen Lage Disziplin die beste Eigenschaft sei. Ähnlich äußerte sich Bundgesundheitsminister Spahn. Er sagte, die Große Koalition habe ziemlich viel umgesetzt. Das Vertrauen der Bürger könne man mit Entscheidungen und Diskussionen über Zukunftsfragen zurückgewinnen, nicht mit Personaldebatten.



Die CDU hatte bei der Landtagswahl in Thüringen 21,8 Prozent der Stimmen erhalten. Das war ihr schlechtestes Ergebnis seit 1990 in dem Bundesland, in dem sie bisher stets den meisten Wählerzuspruch bekommen hatte.