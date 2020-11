Auch aus der Ferne ist die unbändige Freude vieler Amerikaner auf den Straßen und Plätzen des Landes bewegend. Als sich die Anspannung löste, waren das nicht nur Emotionen, die sich durch die Auszählung der Stimmen über vier Tage angestaut hatten. Es löste sich eine bleierne Schwere, die über vier Jahre beständig und bedrohlich zugenommen hatte.

Für die amerikanische Demokratie und die westlichen Demokratien insgesamt war Donald Trump ein Alptraum. Sein Narzissmus und seine Lügen werden nachwirken. Doch diese Wahl hat nicht nur den Amerikanern gezeigt, dass das Recht des Stärkeren nicht unbesiegbar ist.

Es ist der richtige Moment all denen zu danken, die im Januar 2017, als Trump vereidigt wurde, nicht aufgegeben haben, Journalisten wie Jim Acosta von CNN etwa, die Donald Trump von Tag eins an, Monat um Monat, Auge in Auge, die Stirn geboten haben oder den Kollegen der New York Times, die in diesen Jahren wie keine anderen für das Bollwerk gegen "fake news" aus dem Weißen Haus standen.

Amerika bekommt eine neue Chance

Joe Biden und Kamala Harris, erst zusammen genommen schärfen sie das Bild dieses Machtwechsels. So wie die Wahl Barack Obamas vor 12 Jahren Millionen von Afro-Amerikanern Mut gemacht hat, ist die Wahl von Kamala Harris von historischer Bedeutung für Millionen von Frauen und Mädchen in Amerika. Schließlich ist es fast 40 Jahre her, dass mit Geraldine Ferraro die erste weibliche Kandidatin chancenlos für das Amt der Vize-Präsidentin gekürt wurde, der erfolglose Vorwahlkampf von Hillary Clinton 2008 gegen Barack Obama ist unvergessen, ihre Niederlage gegen Donald Trump, acht Jahre später, empfanden viele Frauen als Demütigung.

Mit Joe Biden und Kamala Harris bekommt Amerika eine neue Chance. Für uns in Europa ist diese Nachricht fast so wichtig wie für die Menschen in den Vereinigten Staaten. Angesichts der endlosen Tiraden des noch amtierenden Präsidenten, wurde hierzulande bereits über Äquidistanz zu Washington und Peking fantasiert. Das ist gefährlicher Unsinn. Wer jetzt auf einen Neustart der Beziehungen zu Amerika hofft, der ist nicht automatisch schon naiv. Natürlich lösen sich Konflikte wie der über die Lastenverteilung in der NATO und strittige Themen in der Handelspolitik nicht in Wohlgefallen auf. Doch mit Biden und Harris kann das wacklig gewordene Fundament der transatlantischen Partnerschaft wieder tragfähig werden. Und darum muss es doch in erster Linie gehen.

Was bleibt, wenn das Fundament wegbricht? Der Bundespräsident hat recht, wenn er heute schreibt: "In den für uns wirklich existenziellen Fragen könnte der Unterschied zwischen den schwierigen, ja zerstörerischen letzten vier Jahren und dem, was die kommenden vier Jahre an Chancen bieten, kaum größer sein." Europa und Deutschland vorneweg, muss seinen Teil dazu tun, um diese Chancen zu realisieren. Beide Seiten müssen dafür gewaltige Hausaufgaben bewältigen. Joe Biden muss Wege finden, den Trend einer immer tieferen Spaltung der amerikanischen Gesellschaft umzukehren.

Ein neues Kapitel der transatlantischen Beziehungen

70 Millionen Stimmen für den Wahlverlierer Trump sagen deutlich: Das ist sein Mandat. Europa wiederum muss Wege finden, außenpolitisch mit einer Stimme zu sprechen und diese mit Taten zu unterlegen. Schwer zu sagen, wer hier die größere Herausforderung meistern muss. Zusätzlich sind beide Seiten mit den Auswirkungen einer noch immer eskalierenden Pandemie konfrontiert. Und weiter gilt: Eine verantwortliche Klimaschutzpolitik gehört zu den Kollateralschäden der Trump-Präsidentschaft. Auch in diesen beiden Fällen zählt, was Joe Biden in der vergangenen Nacht beschworen hat: Kooperation!

Natürlich kann man die verlorene Zeit der vergangenen vier Jahren beklagen. Nützlicher, übrigens auch gesünder ist es, sich zu freuen, dass uns der Wahlsieg von Joe Biden und Kamala Harris vier Jahre geschenkt hat. Ein zweite Trump-Präsidentschaft wäre in ihrer Wirkung verheerend gewesen. Wahlergebnisse in den USA und auch hier in Europa zeigen, dass die Rattenfänger nicht von allein und dauerhaft verschwinden, deshalb gilt es, die politische Katastrophe Trump stets im Gedächtnis zu behalten. Am 20. Januar, mittags um 12, beginnt mit der Vereidigung von Joe Biden ein neues Kapitel der transatlantischen Beziehungen. Darauf darf man sich in diesen Tagen auch mal schlicht freuen.

Klaus Remme (Deutschlandradio / Bettina Straub)Klaus Remme, geboren in Cloppenburg. Studium der Politischen Wissenschaften und Osteuropäische Geschichte in Freiburg und Wien. Berufliche Stationen: Institute for Defense & Disarmament Studies, Boston, BBC World Service, London, Norddeutscher Rundfunk. Seit 1996 beim Deutschlandfunk. Von 2007 bis 2012 Korrespondent von Deutschlandradio in Washington. Seitdem Korrespondent im Hauptstadtstudio mit Schwerpunkt Außen- und Sicherheitspolitik.