Bundestagspräsident Schäuble hat die US-Republikaner aufgerufen, dafür zu sorgen, dass Präsident Trump seine Wahlniederlage akzeptiert.

Der CDU-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", es müssten genügend Republikaner da sein, die ihm sagten, dass es vorbei sei. Trump erkennt den Sieg seines Kontrahenten Biden nicht an und spricht ohne Belege von Wahlbetrug. Er will die Entscheidung gerichtlich prüfen lassen.



Schäuble zeigte sich besorgt wegen der angespannten Stimmung in den USA. Es sei die Verantwortung der Politiker, mäßigend auf die eigenen Anhänger einzuwirken. Trump wirft der Bundestagspräsident vor, die Konflikte stattdessen anzuheizen.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.