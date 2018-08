Es war zu früh. Zu früh für freie und faire Wahlen in Simbabwe. Zu früh für einen echten Neuanfang. Zu früh für einen grundlegenden Wandel im Gebaren der Regierungspartei Zanu PF. Wer anderes erwartet hatte, ist spätestens seit der Eskalation der Gewalt in der Hauptstadt Harare wieder auf dem harten Boden der Realität angekommen. Das Militär, das noch im November von der Bevölkerung als Befreier gefeiert worden war, hat seine Waffen wieder gegen die Bürger gerichtet, Menschen sind gestorben. So wie unter Robert Mugabe. Drastischer hätte der Beweis nicht ausfallen können, dass sich an den jahrzehntelang gewachsenen Strukturen noch nicht viel geändert hat.



Emmerson Mnangagwa, der neue Präsident, steht kaum für den Neuanfang, den er seit Monaten vollmundig verspricht. Er hat an der Seite Mugabes erst einen Krieg gegen die britische Kolonialherrschaft geführt, anschließend gegen politische Gegner und letztlich gegen das eigene Volk. Erst als Mugabe seine Frau als Nachfolgerin installieren wollte, hat sich der bis dahin getreue Mnangagwa abgewandt.

Mit der Hilfe des Militärs an die Macht geputscht

Mit dem Segen Pekings und der Hilfe des Militärs hat er sich im November an die Macht geputscht. Ein Putsch, der offiziell nicht so bezeichnet wurde. Denn Simbabwe braucht dringend wirtschaftliche Unterstützung und dafür eine legitime Regierung. Und so hat Mnangagwa diese Wahlen durchgesetzt, trotz aller Kritik, sie seien verfrüht. Er präsentiert sich als Reformer, obwohl an seinem Kabinettstisch bislang überwiegend die alte Garde von Militär und Zanu PF sitzt. Er gibt sich als Staatsmann, der zu Einigkeit und Frieden aufruft, auch wenn es seine Truppen waren, die auf Zivilisten geschossen haben. Er gibt sich als Demokrat, der Kundgebungen der Opposition und westliche Wahlbeobachter zugelassen hat. Doch in den Staatsmedien hat die oppositionelle MDC-Allianz weiterhin keine Stimme und auch die Wahlkommission bleibt parteiisch.

Zweifel sind bei dem späten und zudem fast zu perfekt wirkenden Wahlergebnis angebracht: Die Zanu PF gewinnt die Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament und Mnangagwa das Rennen um die Präsidentschaft. Mit einem Vorsprung der klein genug ist, um ausländische Kritiker zu beschwichtigen, aber groß genug, um ihn vor einer Stichwahl zu bewahren. Sein politischer Gegner, Nelson Chamisa, erkennt die Niederlage nicht an, eine Anfechtung des Wahlergebnisses vor Gericht ist mit Blick auf die regimetreue Justiz jedoch wenig aussichtsreich.

Und der Krieg, den einige seiner MDC-Anhänger beschwören, kann auch nicht in seinem Sinne sein. Das krisengeschüttelte Simbabwe sehnt sich nach Frieden und Stabilität, nicht nach einer neuen Welle politischer Gewalt. Nach den vorsichtig aufkeimenden Hoffnungen, die sich auch in der Rekord-Wahlbeteiligung gezeigt haben, herrscht nun wieder Angst.

Mammut-Aufgaben für Mnangagwa

Es wird darauf ankommen, ob Mnangagwa der Bevölkerung diese Angst mit der Zeit nehmen kann. Ob er seinem Versprechen eines Neuanfangs nun trotz allem Taten folgen lässt und die Mugabe-Ära aufarbeitet. Es wird davon abhängen, welche Rolle das Militär spielt und wie die konkreten Konzepte für die Bewältigung von Armut, Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise aussehen. Entscheidend wird sein, ob es dem neuen Präsidenten gelingt, die tiefe Kluft zwischen den politischen Lagern zu überbrücken. Wie er sich gegenüber Opposition, regimekritischen Medien und Zivilgesellschaft verhalten wird.

Kurz: Ob ihm tatsächlich an demokratischen Strukturen gelegen ist und an einem "neuen Simbabwe, das sich alle wünschen", wie der Wahlslogan verheißt. Es sind Mammut-Aufgaben und Mnangagwa ist zweifellos nicht der beste Kandidat, um sie zu lösen. Aber noch ist es zu früh, Simbabwe jegliche Chance auf Veränderung abzusprechen.