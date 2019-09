Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Israel haben weder die Likud-Partei von Premier Netanjahau noch das Bündnis Blau-Weiß von Herausforderer Gantz einen klaren Sieg errungen. Beobachter gehen wieder von einer komplizierten Regierungsbildung aus.

Wie haben die Israelis gewählt?

Bei der zweiten Parlamentswahl in diesem Jahr läuft es auf ein Patt hinaus. Der Likud von Regierungschef Netanjahu und die Liste Blau-Weiß seines Herausforderers Gantz kamen israelischen Medienberichten zufolge auf gleich viele Sitze in der Knesset. Der israelische Wahlausschuss sah zuletzt den Likud leicht vor Blau-Weiß. Allerdings gelang es bisher weder dem Premier mit seinen nationalistischen und religiösen Partnern noch seinem Herausforderer, eine Mehrheit im Parlament zu erlangen.

Was bedeutet das für die künftige Regierung?

Netanjahu gab sich am frühen Morgen siegesgewiss und sagte, es werde und könne keine Regierung geben, "die sich auf arabische, antizionistische Parteien stützt". Gantz erklärte, es sei verfüht, sich zum Sieger auszurufen. Er setze nun aber auf eine breite Einheitsregierung, die den Willen des Volkes ausdrücke. Zu einer Großen Koalition mit dem Likud ist er nach eigenen Angaben nur ohne Netanjahu als Regierungschef bereit. Gantz begründet das mit den Korruptionsvorwürfen gegen den Premier.



Der ehemalige Verteidigungsminister Lieberman von der nationalistischen Partei "Israel Beitenu" (Unser Haus Israel) sagte, er strebe eine breite, säkulare Einheitsregierung mit Likud und Blau-Weiß an. Dies sei "in Notfallsituationen die einzige Option".



Prognosen in Israel sind laut der Nachrichtenagentur AP zwar oft ungenau, dennoch rechneten Beobachter erneut mit einer komplizierten Regierungsbildung.

Wie geht es nun weiter?

Eine neue Regierung wird frühestens Ende Oktober erwartet. Präsident Rivlin muss zunächst entscheiden, wen er mit der Regierungsbildung beauftragt. Dazu führt er mit allen Parteien Gespräche und holt sich Empfehlungen für das Amt des Ministerpräsidenten ein. Wer danach die größten Chancen hat, erhält mehrere Wochen Zeit, um eine mehrhehitsfähige Koalition zu bilden.



Üblicherweise geht der Auftrag laut Deutscher Presse-Agentur an den Vorsitzenden der Fraktion mit den meisten Stimmen. Rivlins Büro teilte allerdings mit, man orientiere sich dabei auch an dem Ziel, eine dritte Wahl zu verhindern.



Gelingt keine Regierungsbildung, könnte Präsident Rivlin einem anderen Anwärter 28 Tage für eine Regierungsbildung einräumen. Wenn auch dies nicht funktioniert, gäbe es wieder eine Neuwahl.

Warum wäre ein Verbleib im Amt für Netanjahu so wichtig?

Gegen Netanjahu laufen seit Monaten Ermittlungen. Generalstaatsanwalt Mandelblit kündigte Ende Februar an, dass er ihn wegen Bestechlichkeit, Betrugs und Untreue anklagen will. Immun vor Strafverfolgung wäre er auf Dauer nur als Regierungschef. Der Vorsitzende der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe im Bundestag, der FDP-Politiker Graf Lambsdorff, sagte im Deutschlandfunk, die Ermittlungen gegen Netanjahu seien dessen "Achillesferse".



Netanjahu soll sich durch Vorteilsgewährung eine für ihn günstige Berichterstattung auf der Nachrichten-Website "Walla" erkauft haben. Außerdem sollen er und seine Angehörigen Luxusgeschenke für finanzielle und persönliche Gefälligkeiten angenommen haben. Vor einer Anklageerhebung soll der Regierungschef bei einer Anhörung Anfang Oktober Gelegenheit erhalten, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen.

Wofür steht Netanjahus Herausforderer Gantz?

Netanjahus Herausforder Gantz spricht sich für eine Einigung der israelischen Gesellschaft aus. Bereits im vorherigen Wahlkampf im April sagte er: "Der Kampf zwischen rechts und links reißt uns auseinander. Die Auseinandersetzungen zwischen Streng-Religiösen und Säkularen spalten uns." Gantz war bis 2015 Chef der israelischen Streitkräfte und wechselte erst im vergangenen Dezember in die Politik. Während des Wahlkampfes hat er sich als "Macher von außen" ohne Korruptionsaffären präsentiert, der sich für eine Friedensregelung mit den Palästinensern einsetzt.

Welche Rolle spielt Avigdor Lieberman?

Dem früheren Außen- und Verteidigungsminister und seiner nationalistischen Partei fällt wohl die Rolle des "Königsmachers" zu. Lieberman hatte schon nach der Wahl im April eine Koalition mit Netanjahu und den Ultraorthodoxen abgelehnt und damit letztlich die Neuwahl erzwungen. Lieberman galt einst als Schützling Netanjahus, ist nun aber einer seiner ärgsten Rivalen. Wegen seiner säkularen Ausrichtung ist er in Wirtschaftskreisen beliebt. Lieberman war allerdings selbst in einen Korruptionsskandal verwickelt.