Waffendebatte

Deutschland sichert Lieferung von Schützenpanzer an die Ukraine zu

Am 5. Januar gab die Bundesregierung bekannt, in Absprache mit den USA erstmals „Marder“-Schützenpanzer in die Ukraine zu liefern. Diese Entscheidung hatte sich abgezeichnet, nachdem Frankreich angekündigt hatte, Spähpanzer zu liefern.

Capellan, Frank | 06. Januar 2023, 12:12 Uhr