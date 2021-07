Bundesinnenminister Seehofer hat die Rockergruppe "Bandidos MC Federation West Central" verboten und aufgelöst - und damit auch ihre Unterorganisationen. Wer sind die selbsternannten "Banditen" und warum darf es sie nicht mehr geben? Ein Überblick.

Anfang Juli hatten fast 1.800 Polizeibeamte in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen Vereinshäuser und Wohnungen von mutmaßlichen Mitgliedern der Gruppierung durchsucht. Bei den Razzien wurden Waffen, Munition, Drogen, Motorräder und größere Mengen Bargeld sichergestellt.



Das Bundesinnenministerium teilte nun mit, dass das gesamte Vermögen der Vereinigung beschlagnahmt und eingezogen werde. Kennzeichen der Gruppe dürften "weder verbreitet noch veröffentlicht oder in einer Versammlung verwendet werden". Außerdem wurde den "Bandidos" untersagt, Ersatzorganisationen zu bilden.

Warum werden die "Bandidos" verboten?

Statt alleinig das gemeinsame Motorradfahren zu fördern, wie es der Vereinszweck der Rockergruppe vorsieht, strebt der Verein nach Einschätzung des Bundesinnenministeriums tatsächlich "einen territorialen und finanziellen Machtzuwachs gegenüber konkurrierenden rockerähnlichen Gruppierungen an". Diesen Anspruch setzten die "Bandidos" auch mit Gewalt durch.



So hatte es etwa Anfang 2019 eine Schießerei in der Kölner Innenstadt gegeben. Der Schusswechsel war wohl Teil des Machtkampfes zwischen "Bandidos" und Rockern von den "Hells Angels".

Wer sind die "Bandidos"?

Laut Bundesinnenministerium wurde der "Bandidos MC" 1966 im US-amerikanischen Texas als Motorradclub gegründet. In Deutschland ist er seit 1999 vertreten. Als sogenannter "Weltclub" hat der "Bandidos MC" heute Ableger in vielen Ländern. Das Club-Emblem zeigt einen mexikanischen Banditen mit Machete und Pistole.

Wie verbreitet sind Rockerbanden in Deutschland?

In Deutschland waren 2019 rund 8.800 Menschen in Rockerbanden organisiert, die als polizeilich relevant eingestuft werden. Wie aus den Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) hervorgeht, gehörten etwa zwei Drittel der potentiell gefährlichen Rocker den "Hells Angels", "Bandidos", "Outlaws", oder dem "Gremium" an. Der Leiter der Abteilung Schwere und Organisierte Kriminalität im BKA, Michel, betonte, das kriminelle Potenzial und die damit verbundene Gefährdungslage seien unvermindert hoch.



Im vergangenen April hatte die Polizei im Ruhrgebiet das Verbot eines Ortsverbands der "Bandidos" durchgesetzt. Das "Bandidos"-Chapter Witten/Hohenlimburg und die dazu gehörende Teilorganisation "Los Compadres Hagen" wurden verboten und aufgelöst, "weil es sich um eine kriminelle Vereinigung handelt", hatte damals NRW-Innenminister Reul gesagt. Gegen das Verbot ging später eine Klage beim Oberverwaltungsgericht ein.



Außerdem hatte das Bundesverfassungsgericht im vergangenen Jahr ein verschärftes "Kuttenverbot" für kriminelle Rocker bestätigt. Motorradclubs müssen es nach der Entscheidung hinnehmen, dass die Logos verbotener Gruppen nicht von anderen Rockern in leicht abgewandelter Form getragen werden dürfen.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.