Russland hat den USA nach der Ausweisung von Diplomaten und der Verhängung neuer Sanktionen mit Gegenmaßnahmen gedroht.

Eine Sprecherin des Außenministeriums in Moskau nannte das Verhalten der USA aggressiv. Sie deutete an, dass auch Russland Diplomaten ausweisen könnte. Der Botschafter der USA, Sullivan, wurde ins Außenministerium einbestellt. Zuvor hatte die Regierung in Washington die Ausweisung von zehn russischen Diplomaten bekannt gegeben. Unter ihnen seien auch fünf Mitarbeiter von Geheimdiensten. Zudem wurden Finanzsanktionen angekündigt. So ist es US-Finanzinstitutionen untersagt, russische Staatsanleihen zu kaufen, die ab Mitte Juni ausgestellt werden. Auch mehrere russische Technologiefirmen, die Moskaus Geheimdienste unterstützten, werden demnach mit Sanktionen belegt, ebenso wie diverse Einzelpersonen und Organisationen.



Als Gründe nannte das Weiße Haus unter anderem mutmaßliche russische Einmischungen in die Wahlen im vergangenen Jahr, den Ukraine-Konflikt und den im Dezember aufgedeckten Solarwinds-Cyberangriff. Dabei waren unter anderem die US-Ministerien für Finanzen, Justiz, Energie und Heimatschutz attackiert worden. Russland weist sämtliche Vorwürfe zurück.

