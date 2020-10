Kulturstaatsministerin Grütters hat die Beschädigung von Kunstwerken auf der Berliner Museumsinsel verurteilt.

Die Tat richte sich gegen künstlerische Ausdrucksformen, gegen zivile Formen der Auseinandersetzung und so gegen Grundsätze unseres demokratischen Selbstverständnisses, sagte Grütters in Berlin. Die Staatlichen Museen zu Berlin müssten sich erneut Fragen nach ihren Sicherheitsvorkehrungen stellen lassen, fügte die CDU-Politikerin hinzu. Sie habe daher um einen umfassenden Bericht gebeten.



Auf der Berliner Museumsinsel waren dutzende Kunstwerke beschädigt worden. Die Polizei der Hauptstadt hatte entsprechende Berichte des Deutschlandfunks und der Wochenzeitung "Die Zeit" bestätigt, ohne sich zu Details und Motiven zu äußern. Am 3. Oktober wurden demnach rund 70 Objekte im Pergamonmuseum, dem Neuen Museum, der Alten Nationalgalerie und an anderen Standorten beschädigt.

