Die Elite-Lauftrainingsgruppe Nike Oregon Project, dem auch die deutsche Athletin Konstanze Klosterhalfen angehört, wird nach Dopingvorwürfen aufgelöst.

Das hat der US-Sportartikelhersteller Nike der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Zuvor hatten mehrere US-Medien darüber berichtet. Der bisherige Cheftrainer und Gründungsvater des NOP, Alberto Salazar, und ein Mediziner waren kürzlich wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln für jeweils vier Jahre gesperrt worden. Die Nachricht überschattete den dritten Platz von Konstanze Klosterhalfen über 5.000 Meter bei der Leichtathletik-WM. Die 22-Jährige erklärte, sie sei überzeugt, dass von Doping "niemand aus ihrer Traininsgruppe betroffen sei".



Das Magazin "Runner's Point" zitiert Nike-Chef Parker mit den Worten, "anhaltende unbegründete Behauptungen" lenkten viele Athleten ab und beeinträchtigten ihre Fähigkeit, sich auf Trainings- und Wettkampfbedrüfnisse zu konzentrieren. Deshalb habe er beschlossen, das NOP einzustellen.



Das Nike Oregon Project wurde 2001 in Beaverton, Oregon gegründet. Als Cheftrainer verpflichtete der Sportartikelhersteller Nike Alberto Salazar, der in den 1980er-Jahren dreimal in Folge den New York City Marathon gewann. Die Mitglieder der Laufgruppe leben in der Gegend von Portland unter besonderen Trainingsbedingungen.



Im Jahr 2006 wurde das NOP von der Welt-Anti-Doping-Agentur eingehender überprüft. Salazar bestreitet Vorwürfe, er habe Doping betrieben.