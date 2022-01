Die türkische Sängerin Sezen Aksu auf der Bühne. (IMAGO / Rau)

Mehrere türkische Prominente solidarisieren sich mit der Sängerin. Die Autorin Zehra Celenk etwa schreibt in einer Kolumne : "Wir sind alle Sezen" und "Sezen wird niemals alleine gehen." Zuvor hatten sich bereits mehrere türkische Popstars ähnlich geäußert, darunter Atilla Taş, Mustafa Sandal und Ferhat Tunç. In einem Tweet von Tunç hieß es, es sei dieser Fluss des Lebens, der einen Künstler stärke. Man könne nicht wahrhaftig leben, wenn man der Unterdrückung erliege. Dem fügte er ein Zitat von Aksu an: "Du kannst mich nicht töten. Ich habe eine Stimme, eine Saz und ein Wort." Neben den Künstlern hatte sich auch der Istanbuler Bürgermeister Imamoglu solidarisch mit Aksu gezeigt und das Vorgehen gegen sie als Versuch gewertet, Künstler zum Schweigen zu bringen.

Die türkische Pop-Ikone Sezen Aksu hatte den Zorn Erdogans auf sich gezogen. Hintergrund ist eine Anzeige gegen sie wegen eines Lieds von 2017, in dem sie Adam und Eva beleidigt haben soll. Niemand dürfe schlecht über Adam und "Mutter Eva" sprechen, erklärte Erdogan: "Es ist unsere Pflicht, diese Zungen herauszureißen, wenn nötig." Den Namen von Aksu erwähnte er allerdings nicht. In dem vor fünf Jahren veröffentlichten Lied "Sahane bir sey yasamak" singt Aksu "Grüßt mir die Ignoranten, Adam und Eva". Regierungsnahe und religiös-konservative Gruppen gingen gegen sie vor und beschuldigten sie, religiöse Werte beleidigt zu haben. Die 67-Jährige gilt als Pionierin des türkischen Pop.

Die Diskussion droht weitreichende Folgen dafür zu haben, welche Musik in der Türkei gespielt werden darf: Die Zeitung "Birgün" berichtete, die türkische Rundfunkbehörde RTÜK habe im Zusammenhang mit der Diskussion um Aksus Lied Sender nun angewiesen, allgemein keine Musik zu spielen, die gegen nationale und moralische Werte verstoße.

Türkische TV-Journalistin wegen Präsidentenbeleidigung in U-Haft

Ende vergangener Woche wurde die bekannte Fernsehjournalistin Sedef Kabas in Untersuchungshaft genommen. Ihr werden beleidigende Äußerungen über Staatschef Erdogan während einer Sendung und auf Twitter vorgeworfen. Nach Angaben ihres Anwalts wurde Kabas mitten in der Nacht in ihrer Wohnung in Istanbul festgenommen. Die türkische Journalistengewerkschaft TGS bezeichnete die Festnahme als "schweren Angriff auf die Pressefreiheit".

Präsidentenbeleidigung ist in der Türkei ein Straftatbestand. Es drohen mehrjährige Haftstrafen. Erdogans Sprecher Altun nannte Kabas auf Twitter "eine sogenannte Journalistin" und warf dem Sender vor, Hass zu verbreiten. Er verurteile diese Arroganz und das - Zitat - Fehlen von Moral auf das Schärfste, fügte Altun hinzu.

