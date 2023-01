Polizei-Großeinsatz in Castrop-Rauxel (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)

Das teilte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf mit. In der Nacht zum Sonntag waren in der nordrhein-westfälischen Stadt zwei Brüder festgenommen worden. Sie sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Die beiden Iraner stehen im Verdacht, Gift für einen islamistisch motivierten Anschlag beschafft zu haben. Bei der Durchsuchung einer Wohnung und zweier Garagen wurden allerdings keine entsprechenden Beweismittel gefunden.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.