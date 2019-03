Der selbsternannte venezolanische Übergangspräsident Guaidó will noch heute in sein Heimatland zurückkehren.

Er wolle persönlich erneute Proteste gegen die Regierung von Staatschef Maduro anführen, kündigte der Oppositionspolitiker auf Twitter an. Guaidó hatte in den vergangenen Tagen in mehreren lateinamerikanischen Staaten Rückhalt für seinen Kurs gesucht. Letzte Station war Ecuador. Unbekannt blieb, auf welchem Weg er zurück nach Venezuela einreisen wollte. Dort droht ihm die Festnahme, da er sein Heimatland trotz eines Ausreiseverbots verlassen hatte. Gegen Guaidó läuft ein Ermittlungsverfahren, weil er sich im Januar zum Interimsstaatschef erklärt hatte.