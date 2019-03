Der selbsternannte venezolanische Übergangspräsident Guaidó hat seinen Besuch in Ecuador beendet und ist auf der Rückreise in sein Heimatland.

Guaidó hatte in den vergangenen Tagen in mehreren lateinamerikanischen Staaten Rückhalt für seinen Kurs gesucht. Die Route, die Guaidó von der ecuadorianischen Küstenstadt Salinas nach Venezuela nahm, blieb unbekannt. Dort droht ihm die Festnahme, weil er sein Heimatland trotz eines Ausreiseverbots verlassen hatte. Gegen Guaidó läuft ein Ermittlungsverfahren, nachdem er sich im Januar zum Übergangspräsidenten ernannt hatte.



Vor seiner Rückkehr hatte er für die nächsten Tage zu neuen landesweiten Protesten aufgerufen. Die Venezolaner sollten sich am Montag um elf Uhr im ganzen Land versammeln, schrieb der Oppositionsführer am Sonntag bei Twitter. Es werde noch offizielle Ankündigungen und Details zu den Treffpunkten geben.