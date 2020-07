Einen Tag nach der Verabschiedung des sogenannten Sicherheitsgesetzes für Hongkong sind dort mindestens 180 Menschen festgenommen worden.

Sie hatten nach Angaben der Polizei an einer nicht genehmigten Demonstration teilgenommen, die mit dem Einsatz von Wasserwerfern und Tränengas aufgelöst wurde. Einige der Festgenommen seien dezidiert wegen Verstößen gegen das neue Gesetz festgenommen worden, hieß es weiter. So hätten sie Transparente mit dem Ruf nach der Unabhängigkeit Hongkongs getragen.



Das Gesetz erlaubt den chinesischen Behörden ein Vorgehen gegen Aktivitäten in der Sonderverwaltungszone, die als subversiv und separatistisch eingestuft werden. Als subversiv gilt unter anderem die Beschädigung von Regierungsgebäuden; wer öffentliche Transportmittel angreift, macht sich des Terrorismus schuldig. Als Höchststrafe für Verstöße ist lebenslange Haft vorgesehen.

Taiwan eröffnet Büro für Hongkong-Flüchtlinge

Taiwan eröffnete ein Büro für Menschen, die aus Hongkong flüchten wollen, und warnte seine Bürger vor Reisen in die Sonderverwaltungszone. China sieht in Taiwan eine abtrünnige Provinz.

Maas: Situation "besorgniserregend"

Bundesaußenminister Maas bezeichnete die Situation als "äußerst besorgniserregend". Die Autonomie Hongkongs werde schrittweise ausgehöhlt, sagte Maas im ZDF. Das werde die Beziehungen der EU zu China beeinflussen.



China bezeichnete solche Aussagen als Einmischung in innere Angelegenheiten. Ausländische Regierungen sollten die Lage in der chinesischen Sonderverwaltungszone objektiv beurteilen, sagte der Sprecher des Außenministeriums.