Nach der Einführung des sogenannten Sicherheitsgesetzes in Hongkong wird eine erste Festnahme gemeldet. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Mann festgenommen, weil er eine Flagge für die Unabhängigkeit Hongkongs hochgehalten hatte.

Das neue Gesetz erlaubt den chinesischen Behörden ein Vorgehen gegen Aktivitäten in der Sonderverwaltungszone, die als subversiv und separatistisch eingestuft werden. Als subversiv gilt unter anderem die Beschädigung von Regierungsgebäuden; wer öffentliche Transportmittel angreift, macht sich des Terrorismus schuldig. Zudem kann die chinesische Regierung ein nationales Sicherheitsbüro in Hongkong einrichten, dessen Mitarbeiter nicht an die örtlichen Gesetze gebunden sind. Als Höchststrafe für Verstöße ist lebenslange Haft vorgesehen.

Taiwan eröffnet Büro für Hongkong-Flüchtlinge

Taiwan eröffnete ein Büro für Menschen, die aus Hongkong flüchten wollen, und warnte seine Bürger vor Reisen in die Sonderverwaltungszone. China sieht in Taiwan eine abtrünnige Provinz.

Maas: Situation "besorgniserregend"

Bundesaußenminister Maas bezeichnete die Situation als "äußerst besorgniserregend". Die Autonomie Hongkongs werde schrittweise ausgehöhlt, sagte Maas im ZDF. Das werde die Beziehungen der EU zu China beeinflussen.