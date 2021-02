Die 27 Staats- und Regierungschefs der EU haben sich darauf geeinigt, einen digitalen Corona-Impfausweis einzuführen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther hält es für denkbar, dass Bürgerinnen und Bürger damit auch Inlandsreisen antreten könnten. Das gilt seiner Meinung nach aber erst dann, wenn allen Deutschen ein Impfangebot gemacht worden sei.

Der CDU-Politiker sagte im Fernsehsender RTL/ntv, Öffnungen im Bereich Tourismus seien ohnehin nur möglich sind, wenn gleichzeitig bestimmte Restriktionen eingeführt würden. Bundeskanzlerin Merkel hatte zuvor betont, momentan könne ein Impfausweis noch keine Rolle spielen, weil bisher ein zu geringer Teil der Bevölkerung immunisiert worden sei. Auch später werde nicht der Impfpass allein entscheiden, wer reisen dürfe und wer nicht. Kinder etwa könnten derzeit noch gar nicht geimpft werden, weil es keine für sie zugelassenen Impfstoffe gibt.

SPD begrüßt Impfpass

SPD-Chef Walter-Borjans sagte im ZDF, Deutschland werde sich der Debatte in Europa nicht entziehen können. Wenn es die Gewissheit gebe, dass Geimpfte nicht ansteckend sind, es genügend Geimpfte gebe und es Techniken gebe, das nachzuweisen, dann werde man um eine Lockerung nicht herumkommen.



Ähnlich äußerte sich der Grünen-Europaabgeordnete Bütikofer. Er sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), wer diese Impfungen nachweisen könne, der könne sich dann auch freier bewegen. Zugleich warnte der Grünen-Politiker davor, Menschen ohne Impfung auszuschließen. Man müsse dann Regelungen finden, die flexibel seien. Um welche Regelungen es sich handeln sollte, sagte er nicht. Bütikofer betonte, es gehe nicht um Privilegien. Bürgerliche Freiheiten seien nichts Exquisites.



Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Mützenich, sagte ebenfalls im Deutschlandfunk (Audio-Link), es gehe nicht alleine um private Reisen, sondern um das Management von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an den Grenzen.

Grenzkontrollen laut Kanzlerin nötig

Thema beim EU-Video-Gipfel waren auch Kontrollen, wie sie die Bundesrepublik an den Grenzen zu Tschechien und Tirol eingeführt hat. Merkel verteidigte das Vorgehen und sagte, in bestimmten Fällen wie zum Beispiel bei Hochinzidenz- oder Mutationsgebieten sei man gezwungen, Beschränkungen einzuführen. Kontrollen an der Grenze zu Frankreich stünden aber nicht auf der Tagesordnung. Die Frage wird gestellt, weil sich in der französischen Region Moselle verstärkt Corona-Mutationen ausbreiten. Das Département Moselle grenzt an das Saarland und an Rheinland-Pfalz.



Heute geht es auf der Video-Konferenz der EU-Staats- und Regierungschefs um Fragen der Sicherheit und Verteidigung. Dazu ist auch Nato-Generalsekretär Stoltenberg geladen.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.