Russland verstärkt im Zuge seines Pakts mit der Türkei seine Militärpräsenz in Nordsyrien.

Rund 300 zusätzliche russische Militärpolizisten wurden dorthin verlegt, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte. Die Einheiten kämen aus der südrussischen Region Tschetschenien. Sie sollen in Nordsyrien patrouillieren und dabei helfen, dass sich die kurdischen Einheiten mit ihren Waffen wie vereinbart aus dem 30 Kilometer breiten Streifen an der Grenze zur Türkei zurückzögen.



Russland und die Türkei hatten sich darauf verständigt, dass die kurdische Miliz YPG aus dem Gebiet abzieht. Die Türkei will dort eine sogenannte Sicherheitszone einrichten, in der zwei Millionen Flüchtlinge angesiedelt werden sollen.