Nach den Terror-Anschlägen am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul haben die meisten Staaten ihre Evakuierungseinsätze beendet. Die beteiligten Bundeswehr-Soldaten sollen am Abend in Deutschland eintreffen. Sie werden auf dem Militärflugplatz im niedersächsischen Wunstorf erwartet.

Deutschland hatte gestern seine Evakuierungsmission nach elf Tagen beendet. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums haben deutsche Einsatzkräfte von Kabul aus mehr als 5.300 Personen aus mindestens 45 Ländern in Sicherheit gebracht.



Wie das Auswärtige Amt in Berlin mitteilte, sind noch etwa 300 Deutsche in Afghanistan. Insgesamt habe man mehr als 10.000 Afghanen als schutzbedürftig identifiziert, die das Recht hätten, nach Deutschland zu kommen. Darunter seien ehemalige Ortskräfte, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten. Die Sicherheitslage am Flughafen in Kabul sei nach wie vor hochgefährlich. Es bestehe weiterhin ein hohes Anschlagsrisiko, heißt es in einem Schreiben an deutsche Staatsbürger, die noch in Afghanistan sind.



Bei den gestrigen Anschlägen kamen mindestens 85 Menschen ums Leben, darunter 13 US-Soldaten. Mindestens 150 Menschen wurden verletzt. Die Terror-Organisation IS reklamierte die Taten für sich. Nach Erkenntnissen des US-Verteidigungsministeriums gab es nur einen Selbstmordattentäter, nicht wie zuvor berichtet zwei. Mehrere IS-Kämpfer hätten sich ein Feuergefecht mit den Soldaten geliefert.

