Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat sich für die Fortführung des Dresdner Semperopernballs ausgesprochen.

Vor dem Hintergrund des Eklats anlässlich einer Ordensverleihung an Ägyptens autoritären Staatschef al-Sisi als "Brückenbauer und Friedensstifter" sagte der CDU-Politiker, er wolle, dass es den Ball auch in den kommenden Jahren gebe. Kretschmer nahm gestern Abend an dem Ball teil. Der Intendant der Semperoper hatte in den vergangenen Tagen angekündigt, nach der Veranstaltung müsse mit der Politik über das weitere Vorgehen gesprochen werden.



Der Ball wurde von Protesten belgeitet. Rund 500 Menschen demonstrierten vor der Semperoper gegen die Veranstaltung. Bei ihrem alternativen "Dresdner Seifenopernball 2020" tanzten sie auf dem Schloßplatz, pusteten Seifenblasen in die Luft und warfen den Veranstaltern "dubiose Machenschaften" vor. Initiator war ein Bündnis Dresdner Kulturschaffender. Außerdem demonstrierte Amnesty International mit einer Mahnwache für Menschenrechte.



Nach Absagen prominenter Gäste, Künstler, Moderatoren und nach öffentlichem Druck wurde al-Sisi die Auszeichnung zuletzt wieder aberkannt. Moderator Roland Kaiser verurteilte in der vom MDR übertragenen Veranstaltung Drohungen gegen seine Co-Moderatorin Mareile Höppner. Sie sollte für Judith Rakers einspringen - nach den Drohungen hatte aber auch sie abgesagt. Kaiser sagte, er sei entsetzt über das Ausmaß "von Hass und verbaler Gewalt".